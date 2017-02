Schlager-Fasching mit Überraschungsbesuch

Langen - „Der Winterschlaf ist endlich zu Ende“, verkündet Fred Laloi, Sitzungspräsident der Langener Karneval Gesellschaft, verheißungsvoll. In der voll besetzten Stadthalle galt zur traditionellen Großen Sitzung der LKG am Samstagabend die Devise: „Langen Helau!“. Von Timo Kurth

Die Narrenschar sitzt dicht an dicht, schunkelnd und lachend über das gebotene Pointenfeuerwerk, beisammen – gleich nach dem großen Einmarsch der Mitwirkenden begrüßt Laloi zwei hochkarätige Gäste: das Frankfurter Prinzenpaar, Patrick I. und Angi I. „Ich fühle mich schon immer Langen tief verbunden“, sagt der Prinz unter großem Beifall, bürgerlich Patrick Hausmann, Sohn des Schausteller-Urgesteins Eddi Hausmann. Dass die Tollitäten aus der Mainmetropole die Langener Sitzung besuchen, ist keine Selbstverständlichkeit. Schließlich sieht der Terminplan der beiden am Samstagabend noch mehrere andere „Staatsbesuche“ vor. Doch die Prinzessin, ihrerseits Apfelweinkönigin 2010 in Bergen-Enkheim, hat es dringlich in die „Ebbelwoi-Metropole“ gezogen. „Ich liebe Äpfel in jeder Konsistenz“, verrät Angi I. unter tosendem Beifall.

+ Hoch das Bein – die Senatorengarde legte Marsch und Polka aufs Parkett. © Strohfeldt Nachdem das Prinzenpaar wieder verabschiedet ist, nimmt der actiongeladene Narrenabend weiter Fahrt auf. Altersbedingt präsentieren die jüngsten Beteiligten der Krümel- und Minigarde ihre neuesten Tänze. Anschließend wärmt Entertainer Rick Mayfield in der Rolle des singenden Kellners Pierre das Publikum auf. Die obligatorische Polonaise erfüllt ihren Zweck; die Narrenschar im Saal ist spätestens jetzt auf Betriebstemperatur. „Am liebsten würde ich daheimbleiben, weil wir morgen eine Arbeit schreiben“, erklärt Christopher Spelten in bütt’scher Reimform beim trübseligen Blick in seine Schulbücher. Hilfe naht dem Schüler in Gestalt der altklugen Oma (gespielt von Mutter Anja Spelten), die dem Lernerfolg des Enkels nachhelfen will. „Nenn’ mir mal zehn Tiere aus Australien“, fragt sie den Jungen. Dessen trockene Antwort: „Neun Kängurus und ein Koalabär.“

Das diesjährige Sitzungsmotto „Schlager-Party-Karneval“ nimmt sich Andrea Laloi zu Herzen, die als rosarotes Schlagersternchen auftritt. „Der Dieter Bohlen hat gemeint, er hätte bei meinem Auftritt aus Rührung schlicht geweint“, sagt sie stolz. Freilich hänge ihr das jahrelange Promi-Leben inzwischen eher zum Hals raus. „Selfies mit mir werden hier und da gemacht, bis die ganze Bahnstraße kollabiert.“ Der Alkohol hinterlässt ebenfalls Spuren: „Der Schmerz im Kopf gibt morgens recht – das letzte Bier war wieder schlecht.“

Traditioneller Marsch und Polka der Präsidentengarde beschließen den ersten Part, nach der Pause folgt der zweite Teil mit neuem Bühnenbild. In der aufwendig inszenierten Eröffnungszeremonie holen sämtliche Aktiven der LKG den Hamburger „Schlagermove“ nach Langen. In Hippie-Bussen aus Pappe rückt die Feiermeute aus der Pause an; es kommt zum Massentanz in der gesamten Halle. Giftgrüne, pinke und hellblaue Anzüge mit bekannten Peace-Symbolen der 60er schmücken die Bühne zur Musik des Abba-Songs „Waterloo“. Auf edlen goldenen Treppenstufen nimmt derweil der Elferrat Platz, um das Programm zu verfolgen.

Das geht weiter mit einer Büttenrede, die so gar nicht zum Rest des Abends passt. Willi Steinbrech, als Mainzer Altmeister des geflügelten Worts engagiert, hat einiges missverstanden. Von früher, „als Ali Baba und seine Räuberschar für uns hier noch ein Märchen war“, spricht er. Doch sein Vortrag sträubt einem kraft mieser Klischees die Nackenhaare – nicht Wenige im Publikum schweigen betreten, statt zu klatschen.

Die Stimmung wieder in die richtigen Bahnen zu lenken gelingt dann glücklicherweise Jojo alias Joachim Sallwey. Im schillernden Partyanzug und mit akustischer Gitarre macht er die Schlagerparty zum Thema. „Einen Schlag hast du doch“ – mit diesem Rat hat seine Frau ihn auf die Bühne gelassen. Jojo lässt es sich nicht zweimal sagen, karikiert in seinen Liedern bekannte LKG-Gesichter wie Fred Laloi und andere und sorgt auf diese Weise für einen Höhepunkt des Abends. Schließlich läuten die Sänger der Sterzbachbuben das Ende der Sitzung ein. Alle Beteiligten versammeln sich noch einmal auf der Bühne und lassen sich – untermalt von altbekannten Schlagersongs – verdientermaßen für ihre Bemühungen feiern.