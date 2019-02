Langener Karneval Gesellschaft: In neun Tagen zum Narrenverein

Langen – Seit 70 Jahren ist die Langener Karneval Gesellschaft (LKG) die erste Adresse für Fastnacht in der Sterzbachstadt. Zum Verein gehören nicht nur Garden, Elferrat und Kulissenbauer, sondern auch eine Theatergruppe. Acht Männer entschlossen sich damals zur Vereinsgründung. Ein Blick zurück. Von Julia Radgen

Nur neun Tage lagen zwischen der Idee und der Vereinsgründung: Am 2. November 1948 treffen sich Dr. Hans Kempe, Dr. Eduard Betzendörfer, Ernst Weigt, Josef Schuster, Jakob Bambach, Ferdinand Storck, Otto Johnen und Willi Heuss im Kolleg des Gasthauses „Frankfurter Hof“ – und beschließen, einen Karnevalsverein zu gründen. Der Name ist schnell gefunden: 1. Langener Karneval Gesellschaft wollen sie heißen. Am selben Ort veranstalten die Acht am 11. November die Gründungsversammlung – vorher haben sie in der Zeitung um närrische Unterstützer geworben. Es ist die Geburtsstunde der LKG Langen.

Im neuen Jahr geht es Schlag auf Schlag: Die Narren starten mit ihrer ersten Sitzung am Neujahrstag und veranstalten am 30. Januar die „Erste Damen- und Fremdensitzung“. Im Februar stellen sie eine zweite Sitzung und zwei Maskenbälle auf die Beine – alle im Gasthaus Frankfurter Hof, das damals am Lutherplatz stand. Im Folgejahr schließen sich die Langener mit den Karnevalisten aus Neu-Isenburg und Offenthal für gemeinsame „I-La-O“-Sitzungen zusammen.

1951 organisiert die LKG den ersten Fastnachtszug durch die Sterzbachstadt, passend dazu gibt es auch das erste Prinzenpaar: Prinz Sepp I. (Sepp Spath) und Prinzessin Ilse I. (Ilse Werner) heißen die Tollitäten der Langener. Schon 1953 ist der Umzug am Fastnachtssonntag – den trotz eisiger Kälte tausende Zuschauer verfolgen – auf 30 Zugnummern angewachsen.

Bereits 1952 etabliert die LKG ein weiteres, bis heute wichtiges Standbein: das Theater. Das erste Stück, das die Fastnachter aufführen – im früheren Kino Lindenfels-Lichtspiele auf der Bahnstraße – ist eine Lokalposse mit dem Titel „Rund um den Vierröhrenbrunnen“. Bis heute haben die Theateraufführungen vor Beginn der eigentlichen Kampagne Tradition: Zuletzt zeigten die Schauspieler um Regisseur Felix Fischer die Komödie „Außer Kontrolle“. Mittlerweile füllen die schauspielernden Fastnachter aber ohne Mühe die Stadthalle.

1954 werden die Dimensionen auch für die Sitzungen größer: Die LKG kann ihre große Fremdensitzung erstmals in der neuen Turnhalle des TVL am Jahnplatz abhalten. Auf der Bühne ist sogar Platz für befreundete Elferräte aus Mannheim und Rüsselsheim. Wichtiger Bestandteil des Programms sind die Garden: Nachwuchs-Karnevalisten beider Geschlechter sind heute in verschiedenen Formationen für unterschiedliche Altersklassen aktiv. Die Lange Latten Garde (für junge Männer ab 18) geht auf das Jahr 1955 zurück.

Erster Kommandeur ist damals Dieter Jung, erster Offizier Dieter Liegner. Die Tanzgarde hat ihren ersten großen Auftritt 1958 auf der Bühne der TV-Halle unter Kommandeuse Elfriede Hoffart (heute Görich). Zehn Jahre später, 1968, gründet Marianne Nikoll, Ehrenkommandeuse der Tanzgarde, die Minigarde für die jüngsten Fastnachter. Bis heute tanzen darin die Neun- bis Zwölfjährigen. Es gibt sogar die Krümelgarde für Mädchen von vier bis acht Jahren. Auch für die Minis ist es eine besondere Kampagne: Denn die Garde feiert damit ihr 50-jähriges Bestehen.