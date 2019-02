Neu-Isenburg – Der höchste Feiertag der Fastnachter steht bevor: Damit der Lumpenmontagszug am 4. März ein Erfolg wird, muss eigentlich nur noch das Wetter mitspielen.

Alles andere haben Zugmarschall Günter Schleifer, Karl-Heinz Müller und die anderen Mitstreiter vom Lumpenmontagsausschuss bestens vorbereitet. „Und alle Fahrzeuge haben die TÜV-Prüfung bestanden“, freut sich Müller.

Hier die Eckdaten: Wie gehabt, sind Hexen und Lumpen auch in diesem Jahr schon früh auf den Beinen. Bereits um 6.30 Uhr treffen sie sich am Wilhelmsplatz zum Weckzug durch den Alten Ort. Um 10.15 Uhr versammelt sich das Prinzenpaar mit den Abordnungen der Vereine vor der Hugenottenhalle für den Marsch zum symbolischen Linsensuppenanstich. Der erfolgt um 10.45 Uhr in der Bahnhofstraße. Die Linsensuppe wird aber bereits ab 10 Uhr ausgeschenkt – und zwar im Prinzip kostenlos.

Ausgegeben wird sie aber nur an Besitzer einer Lumpenmontagsplakette. Diese ist für drei Euro vielerorts in der Stadt (Banken, Bürgeramt, Rathaus und in vielen Geschäften) zu haben. Wer am Lumpenmontag noch keine besitzt, kann bei den Senatsdamen direkt in der Fußgängerzone eine bekommen. Gestärkt durch die Suppe, versammeln sich alle Zugteilnehmer ab 13 Uhr in den Aufstellungszonen um die Carl-Ulrich-Straße. Ab 14 Uhr schlängelt sich der bunte Lindwurm dann entlang der seit Jahren bekannten Strecke durch die City.

Unter anderem haben sich sieben Kapellen sowie zwölf Motiv- und Komitee-Wagen angemeldet. Insgesamt kratzt die Liste der Zugnummern nach Schleifers Angaben an der 60er-Marke, „es ist leider festzustellen, dass wir jedes Jahr etwas schrumpfen, früher waren es mal 100“. Die Vorschriften werden immer mehr, die Mitglieder dagegen weniger.

Einige Vereine mussten die Segel streichen. Schleifer bedauert auch, dass einige Kindergartengruppen aus Verärgerung abgesagt haben, da sie die unangenehme Erfahrung gemacht hätten, dass einige der Besucher am Straßenrand selbstständig in die Kisten mit dem Wurfmaterial auf den Bollerwagen greifen. Das gehe gar nicht, „es ist kein Selbstbedienungs-Umzug“. Dies sei auch unnötig, da es immer reichlich süßes Wurfmaterial gebe.

Doch von solchen Schwierigkeiten lassen sich die Fastnachter den Spaß nicht verderben – während des Zugs ebenso wie danach. Denn wenn sich der Zug in der Hugenottenallee langsam auflöst, darf sich die Stimmung vor allen Auflösungserscheinungen noch lange sicher fühlen: Die Party geht „Üwerall in Iseborsch“ weiter.

Dafür sorgen Vereine wie die Siedlergemeinschaft Buchenbusch, deren Heim ab 18 Uhr fürs närrische Volk geöffnet ist. Mit Discomusik geht es dort bei freiem Eintritt in den Abend. Die TSG öffnet das Foyer am Sportpark bereits um 16 Uhr. Für Stimmung sorgt dort die Kapelle „Take two“ (Eintritt im Vorverkauf drei, sonst fünf Euro).

Die Feierei hat Folgen für den Verkehr. Damit die Zugteilnehmer sich aufstellen und später ungehindert losziehen können, werden ab etwa 12 Uhr die betroffenen Straßen gesperrt. Für die Zugstrecke gilt ab 10 Uhr ein absolutes Halteverbot. (hov)