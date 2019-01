Mühlheimer Karnevalverein hat neuen Zugmarschall

„Ich möchte zeigen, für welche Werte die Fastnacht steht: für Fröhlichkeit, Friedfertigkeit und Toleranz, nicht für Hass und Arroganz. “ Keine Frage, der „Neue“ schwingt keine langatmigen Politiker-Reden. Im Narren-Gewand schlug er jedoch auch ernste Töne an. In der voll besetzten Willy-Brandt-Halle machte Marschall Markus klar: „Immer mehr Gewalt, das ist der blanke Graus. “.

Damit hat der 38-Jährige mit Robe, Orden, Kappe, Zepter und Urkunde auch Verantwortung übernommen. Das wurde am Dreikönigstag vielleicht nicht jedem Kostümierten im Saal bewusst. Den meisten Uniformierten ging’s wohl wie Kanzler Thomas Lauf: „Gott sei Dank, es ist wieder soweit, sie geht los, die Faschingszeit.“ Der Conférencier begrüßte „alle, die unsre Müllemer Fastnacht lieben, auch die, die noch im Urlaub sind geblieben“.

+ Die Dancing Stars schwebten als Elfen über die Bühne der Willy-Brandt-Halle. © Michael

Der Landtagsabgeordnete Ismail Tipi führte zuvor mit den Schellennarren die bisherige Zugmarschallin Ulli Eich auf den Thron. Vom Kanzler bekam sie zum Abschied einen Korb überreicht, die „Schellen“ legten „noch e Woische’“ rein für Ullis „Weg nach Las Vegas“. Zum Abschied riet sie, „lacht über euch selber, bevors’n Annern dud!“



Die neue Gallionsfigur des MKV sei „ein unheimlich sozial engagierter Mann mit einem starken Gerechtigkeitsempfinden“. Markus Höschele war 1995 Fastnachtsprinz in der Nachbarstadt, aktiv in der Katholischen Jugend Hausen, kickte, trainierte und pfiff für den dortigen Turnverein. Er besuchte auch die Friedrich-Ebert-Schule in Mühlheim, machte sein Abi in der Fachrichtung Wirtschaft an seinem Wohnort. 16 Jahre war er Rettungssanitäter beim Arbeiter-Samariterbund, wo er sich auch im Betriebsrat engagierte. Heute ist Markus verheiratet, hat zwei Kinder und verkauft in Heusenstamm Autos.