Isenburg: Tausende Narren beim Lumpenmontagsumzug

Watzedonien - Tausende feiern gestern lautstark den Lumpenmontag, rufen Helau und lassen sich die Linsensuppe schmecken. Manche meinen zwar, es sei insgesamt ruhiger und weniger voll in den Straßen zugegangen als früher.

Doch als sich um kurz nach 14 Uhr mit einem Schuss aus der Kanone der Schützengesellschaft der Fastnachtszug in Bewegung setzt, tummeln sich die Narren dann doch scharenweise entlang der Route – und sie sind diesmal auf der Sonnenseite. Viele Kühe, Löwen, quietschgelbe Pikachu-Gruppen und eine perfekt gekrümmte Banane: Der Trend geht gestern zum Ganzkörperkostüm. Dabei haben’s die Isenburger Narren diesmal ganz gut getroffen. Es ist zwar windig, aber pünktlich zum Zugstart zeigt das Thermometer gnädige zehn Grad und die Sonne setzt sich größtenteils gegen die Wolken durch. Das haben sich die Fastnachter aber auch auch verdient: Schließlich hatte der Sturm ihren höchsten Feiertag im vergangenen Jahr bekanntlich aus dem Kalender gefegt.

+ Zuckersüße Hingucker: Die Rollsportler vom RSV Solidarität tummelten sich als Bonbons und andere Naschereien auf der Straße. © Postl Und wer am Vormittag noch ein wärmendes Mahl braucht, der tummelt sich in der Bahnhofstraße: Heiß dampft dort die Linsensuppe in den Kesseln. Die Menschen kommen scharenweise mit Blechkannen, Schüsseln und Tassen. Rund 1100 Liter Suppe gehen weg wie warme Semmeln. Stärkung ist aber auch gefragt – schließlich beginnt der Lumpenmontag in Watzedonien schon im Morgengrauen mit einem lautstarken Spaziergang der Lumpen und Hexen.

Nachmittags setzen sich in der Kurve von der Carl-Ulrich- zur Frankfurter Straße dann die Zugteilnehmer in Bewegung. Die Zuschauer grüßen und filmen den Lindwurm mit unzähligen Smartphones und die Bonbons, Blumen und Chips-Tüten fliegen durch die sonnige Februar-Luft. Die ersten Gruppen werden auch noch im Vorbeiziehen vom Ehrensenat begrüßt, wie es gute Tradition ist. Davon, dass dann eine Tonstörung den Hutträgern den Saft abdreht, lassen die sich nicht die Laune verderben – sie brüllen eben aus vollem Hals den Gruppen ein freundliches „Iseborsch, Helau“ entgegen. Die Sprendlinger SKV-Narren bieten schließlich von ihrem Wagen aus Unterstützung an: „Wir sind ja Nachbarn, wir helfen euch, wenn der Ton versagt.“

+ Helau auch aus dem All: Die Watzedonier hatten ihren Motivwagen getreu ihres Kampagnenmottos „Grüße aus dem All mit großem Knall“ gestaltet. - © Postl Gut 60 Zugnummern zählt der Regie führende Lumpenmontagsausschuss, das sind etwas weniger als sonst; vor allem weniger Motivwagen. Die aber, die dabei sind, können sich sehen lassen. Das große Gespann der Watzedonier etwa, das bebt, weil die, die darauf mitfahren, tanzen und fröhlich grüßen, ist ein Hingucker: Getreu ihres Kampagnenmottos „Grüße aus dem All mit großem Knall“ hat die Karnevalsabteilung der TSG ihren Wagen mit lustigen Aliens geschmückt – und die Narren tanzen zwischen riesigen Salven von Seifenblasen.

Sehenswert, wenn auch bereits bekannt, ist auch der Komiteewagen des Tennisclubs Rot-Weiß, geschmückt mit 12.000 Rosen aus Krepppapier.Mit von der Partie ist außerdem der Nachwuchs: Zwischen die Erwachsenen mischen sich beispielsweise zuckersüße „Früchtchen“ der Kita St. Franziskus. Appetit auf Naschwerk machen auch die Akteure des Rollsportvereins Solidarität, die passend zum Motto „Charlie und die Schokoladenfabrik“ als Süßigkeiten oder Nutella-Gläser auf Rollen vorbeiziehen.

+ © Postl Ebensowenig fehlen dürfen im Zuch die Schwellköppe oder die Frauen in den verlumpten bunten Klamotten mit den krummen Nasen in den Masken, die überall herumschwirren. Zu schaffen macht den Leuten, die unter den zwischen acht und zehn Kilo schweren, riesigen Schwellköpp-Masken stecken, gestern der Wind: „Wenn ich hiermit umfalle, komme ich nicht mehr hoch“, verrät Günther Marx. Und auch den Oberlump dürfte es hoch oben in seinem riesigen Bembel ganz schön um die Ohren gezogen haben. Dem Watz in seinem Gerippten geht’s da schon besser, trägt er doch einen großen Schlapphut.

Die „Watzeweiber“ gehen als Engel mit strahlend weißem Gewand, auch die Dino-Kindereisenbahn rollt mit. Zwischen die Iseborjer mischen sich zudem viele Auswärtige: Aus Dreieich sind zum Beispiel die Buchschlager Bremser, der SKV, die SG Götzenhain und die Bimmbären dabei, außerdem laufen die 1. Dietzenbacher Tanzgarde oder Musikgruppen aus Amorbach und Dornau mit. Anspielungen auf Isenburgs mögliche Hessentags-Bewerbung oder derlei lokale Bezüge gibt es diesmal nicht. Aber der Fluglärm hat jedenfalls gestern keine Chance in der Stadt – was als politisches Statement werten darf, wer Politisches ansonsten im Zug-Repertoire vermisst hat.

Das Thema Sicherheit war natürlich im Vorfeld auch in Isenburg diskutiert worden. Es gebe keine konkrete Gefahrenlage in der Stadt, hatten die Verantwortlichen betont. Also allenfalls eine abstrakte. Um sich gegen diese zu sichern, hat die Stadt sich etwas einfallen lassen, das gestern deutlich ins Auge fällt: An den großen Hauptzufahrtsstraßen stehen die Müllwagen des DLB quer. Auch mehr Polizisten als in den Vorjahren säumen die Straßen. Als der Zug schließlich sein Ende nimmt, wird vielerorts in der Stadt weiter gefeiert – die Jecken haben die Wahl zwischen Parties bei den Watzedoniern, den Siedlern im Buchenbusch, beim TCRW, im Treffer oder sonstwo.

Und hatte die Polizei viel Arbeit? Eigentlich sei alles ruhig gewesen, berichtet Sprecherin Andrea Ackermann am späten Nachmittag auf Anfrage. Einen kurzen Moment der Aufregung gab es dann aber doch: Gegen 15 Uhr mussten die Beamten kurzzeitig auf die Suche nach einem kleinen Spiderman gehen. Eine Mutter hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil sie ihren fünfjährigen, so verkleideten Sohn nicht mehr finden konnte. Nur zwei Minuten später meldete eine Streife ein zweijähriges Mädchen, das vor dem IZ seine Eltern suchte. Beide Vorfälle hätten sich aber aufgelöst, die Eltern konnten ihre Kinder schnell wieder in die Arme schließen. (hov)