Kirche „aufm Plakettsche“

So sieht die Plakette in diesem Jahr aus.

Seligenstadt - Für die evangelischen Christen in Seligenstadt ist es eine besondere Erfahrung, dass in diesem Jahr am Rosenmontag alle Schlumber und ihre Gäste das Konterfei ihrer Kirche am Herzen tragen.

Mit dem Motiv ihres Gotteshauses am Obertorplatz nimmt „s‘Plakettsche“ Bezug zum Reformationsjubiläum. Zugplakette und Pin dieser Kampagne sind identisch mit dem Motiv des Heimatbundordens, der zu Ehren des 500. Reformationsjubiläums und des 170. Geburtstags der Evangelischen Kirche die Aufmerksamkeit auf dieses Gebäude am Obertor – traditionell Startpunkt des Rosenmontagszugs – lenkt. Sonst steht sie ja eher im Schatten ihrer großen Schwester Basilika. Ihre enge Beziehung zur Reformation zeigt Pfarrerin Leonie Krauß-Buck im aktuellen Gemeindebrief auf; als Quellen nennt sie Joseph Schopp (1988) sowie Hofrat Dr. Steiner (1847), der sich auf Erinnerungen des Seligenstädter Klosterpriors Leonhard Walz aus dem Dreißigjährigen Krieg beruft. Erzählt wird, wie König Gustav II. Adolf von Schweden nach der Kriegsschlacht bei Leipzig im Jahr 1631 mit seinem Heer mainabwärts zieht und am 25. November um 10 Uhr morgens die Tore Seligenstadts erreicht. Die gegnerischen katholischen Heere unter Freiherr von Tilly haben sich bereits über den Main in die Pfalz zurückgezogen.

Der schwedische König, der auf der Seite der Protestanten kämpft, begegnet einer katholischen Stadtbevölkerung, die ihm schutzlos ausgeliefert ist, dennoch „unverzagten Muthes“ entgegen geht und ihm am Obertor die Schlüssel der Stadt überreicht. Im Gegenzug bittet sie darum, dass die feindlichen Soldaten nicht plündern und brandschatzen. Die Beamten und Mönche sind aufgrund der Berichte über die Kriegsgräueltaten schon geflohen.

Gustav Adolf gewährt der Stadt „königlichen Schutz und Schirm“, nimmt außerdem noch 1200 Reichstaler entgegen, gibt die Schlüssel schließlich wieder zurück und ist, so Hofrat Steiner, ungehalten, wenn es trotzdem zu Übergriffen durch Soldaten kommt, denen sich bei der Gelegenheit auch einige Seligenstädter anschließen. In Seligenstadt regieren nun drei Jahre lang die protestantischen Schweden. Die Bewohner dürfen weiterhin katholisch sein, für die Evangelischen wird die älteste Kirche der Stadt, die Laurentiuskapelle, in Beschlag genommen. Dort finden die lutherischen Gottesdienste statt.

An derselben Stelle, an der König Gustav Adolf damals die Stadtschlüssel entgegen nahm, baut rund 200 Jahre später die Kirchengemeinde mit Unterstützung des Gustav-Adolf-Werks eine Kirche – die erste in Deutschland, die der Verein zu großen Teilen finanziert hat. Sie steht am Obertorplatz, der nicht Gustav-Adolf-Platz genannt wurde, obwohl Hofrat Steiner dies 1847 bei ihrer Einweihung mit blumigen Worten vorgeschlagen hatte. „Von heute aus betrachtet, lässt sich die Entscheidung gut verstehen“, meint Pfarrerin Leonie Krauß-Buck. Die immer wieder betont, dass es „Evangelische Kirche“ heißt und nicht „Gustav-Adolf-Kirche“, wie der Volksmund gerne sagt. - (sam)