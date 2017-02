Mühlheimer Brandschützer lassen bei ihrer Sitzung nichts anbrennen

Mühlheim - Die Brandschützer der Mühlenstadt verfügen auch über seltene Qualifikationen, zum Beispiel über jene, eine Fastnachtssitzung auf die Beine zu stellen. Das bewiesen sie einmal mehr am Samstagabend im voll besetzten Saal der Sport-Union Mühlheim. Von Michael Prochnow

„Dumm schwätze’ kann ich gut!“ Okay, „Schellenmann“ Bernd Schwerzel ist ein Import von den Lämmerspieler Kameraden. Sonst hätte er kaum vom Verlust der Narrenkappe von Elfer-Präsident Andreas „Androsch“ Sattler berichten dürfen. Die Sitzung der Mühlheimer Wehr leite nun „der ahle Mann mit neuem Hut“. „Die Maafähr, die alte Dame, will oft net“, klagte der Gast in der Bütt. „Was soll das Duo Ohrenschmaus noch besinge’, dieses Ding muss weiter schwimme’.“ Müll vorm Feuerhaus löschen – „das gibt’s nur in Lämmerspiel“, prahlte Schwerzel. Für die Kita Regenbogeninsel gebe die Wehr „Asyl in Containern hinnerm Feuerwehrhaus – Helfe fällt uns ja net schwer“. Die ins Wasser gefallene Straßenfastnacht kommentierte er so: „Die Mühlheimer hatten Mut. Wir werden jedem Wetter trotze’, sonst tu’ ich motze’.“

+ Nach dem Vorbild des Schweizer Duos „Ohne Rolf“: Allein mit Texten auf Plakaten unterhielten sich Christan Spahn, Wolf Christian Besäcke und Klaus Belz. © M. In der Bürgermeister-Wahlkampfplage werden die Kandidaten „hoffentlich nicht viel verspreche’, hinnerher zahl’n wir die Zeche“. Der Protokoller griff auch das Doping bei den Olympischen Spielen und die Stimmung mit hochbezahlten Fußballspielern auf, das Ende Europas dank Brexit und den Regierungsstil Donald Trumps. Der Mann mit der blonden Fönfrisur zog sich wie ein roter Faden durch die Sitzung. „Wie Amerika zertrumpelt wird“ schilderte das A-Team fähnchenschwingend, mit Pistole und Pump-Gun. Auch Erdogan bekam sein Fett weg. Die „Amis“ verloren wenig Worte, verpackten deftige Kritik am Abbau von Menschenrechten und Meinungsfreiheit in viel Rock.

Noch einmal ging’s ins Trump-Land, Bernd Hatzebruch mit der Tolle des Präsidenten verlieh Oscars – natürlich in allen Kategorien an sich selbst! Zopf und Vollbart, Skateboard, Ukulele und Gitarre – das ist Steffen „Otti“ Otterbein, „Mühlheimer mit Migrationsvordergrund“ und Stimmung mit eigenen Texten auf Sommer-Melodien. Allein mit Texten auf Plakaten unterhielten sich Christan Spahn und Wolf Christian Besäcke, die sich Klaus Belz von der KaKaM dazu holten. Der plauderte per Papier von schnarchenden Elferräten. „Was sie schon immer über Fastnacht wissen wollten“, erläuterten Anita und Rolf Horcher mit schräger Übersetzung: „Now we have the salat“ und „Fastnacht first!“

Die Mädchenwehr 1-1-3 ließ mit Makarena, Spice Girls und Modern Talking in Leggings, erdbeerroten Überwürfen und grasgrünen Schweißbändern die Musik der 90er aufleben. SUM-Kapellmeister Hartmut Broschart klagte über den überfüllten 120er Bus und beantwortete Fragen aus dem Kummerkasten.

Tempo brachten die Firedancers von den „russischen“ Kameraden mit Rock’n’Roll in den Kostümen der 50er – und eines Swinger-Clubs mit allerlei Gruselgestalten. Beim „Mülltonnengroove“ leuchteten „Schmetterlinge“ zu „Manamana“ aus den Tonnen. Und die Partnervermittlung „Topf sucht Deckel“ mit Linus Nackenkrauler alias Bernd Hatzebruch vermittelte den Schmidte-Heiner (Andreas „Leo“ Leonardt) dank dessen Gesangs- und Tanzkünsten. Letztere beherrschen auch die Männer vom MKV als Besen schwingende Putzfrauen. Und weil’s in der Mühlenstadt zahlreiche Regenten gibt, vom Kinder- übers „große“ Prinzenpaar, vom Sonnau-Ritter bis zum Zugmarschall, gab’s zwischendurch noch ein Gipfeltreffen auf der Bühne.