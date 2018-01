Farbenfroh auf die Gass’

Offenbach - Kommunen laden zum Neujahrsempfang. Parteien sowieso. Mitunter auch Freunde eines Museums. Oder Vereine. Seit einigen Jahren steht daher der Neujahrsempfang der Stadtgarde im Terminkalender. Bei den Karnevalisten geschieht dies mit viel Verve.

+ © Privat Für ihren Neujahrsempfang wechselte die Stadtgarde in diesem Jahr die Lokalität: vom eigenen Vereinshaus am Schneckenberg ins Kolpinghaus an der Luisenstraße. Grund für die räumliche Vergrößerung war die Kostümvorstellung der „Icebreakers“. Die Musikgruppe der Stadtgarde, die sich seit 2007 zur Guggemusikern bekennt, präsentierten an diesem Vormittag ihre neuen Kostüme und ein neues Repertoire: bunt, blinkend, schrill und mit einer Reminiszenz an die Beatära.

Das aktuelle Outfit der Stadtgarde ist angelehnt an die bunten Fantasie-Uniformen, mit denen 1967 die beatles auf dem legendären Album „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ abgebildet sind. Nicht hundertprozentig passend, da erst ein Jahr später veröffentlicht, stimmten die Offenbacher den Titel „Hey Jude“ an – mit Trompete, Posaune, Tenorhorn, Tuba und viel Schlagwerk.

+ Bei der Stadtgarde ist auch an ansonsten viel Farbe drin – dafür steht unter anderem die Showtanzgruppe „Bambis“, die mit einem Marionetten-Tanz die gut 120 Gäste begeisterte. Das dürfte ebenso bei der eigenen Sitzung in der Bieberer TV-Turnhalle der Fall sein. © Privat Wohnsinn, wenn man bedenkt, dass der damalige Vorsitzende Klaus Keller 1982 die erste Fanfare und ein paar andere Instrumente bei einem Flohmarkt in der Stadthalle Offenbach gekauft hat. Selbstverständlich kann die Guggegruppe heute auch anderes und pustete „Freed from desire“ und „Skandal“ durch den Kolpingsaal. Das Publikum war begeistert und applaudierte kräftig! Darunter Abordnungen befreundeter Vereine: Offenbacher Karneval Verein mit Prinzenpaar, Die goldene Elf, Blau-Weiß-Rote Mozart-Husaren, Offenbacher 03, Kolpingelfer Offenbach, die Elf Babbscher mit Comtesse und Baron, TSC Fantasy, SG Wiking, Carneval Club Blau Gelb Höchst und Vereinsgemeinschaft Breitenborn.

Da ließen sich die Tanzgruppen nicht lange bitten und zeigten bei ihrer Premiere, was sie in den vergangenen Monaten einstudiert haben. Die „Black Fairies“, vier Mädchen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, bewiesen Talent für den Gardetanz mit ideenreiche Schrittkombinationen. Die Showtanzgruppe „Bambis“ verzauberten das Narrenvolk mit einem Marionetten-Tanz: Hübsche Puppen, gefangen durch gruseligen Puppenspieler, traten auf die Bühne. „Der verrückte Hutmacher“ befreite die Mädchen und schnitt mit einer riesigen Schere die Fäden durch – eine große Schau. Die kleine Lena Hümmer fegte gekonnt allein über die Bühne Die Frage, ob sie denn aufgeregt sei vor einem Solotanz, erwidert die Neunjährige mit einem „Nein, ich habe ja jetzt schon Erfahrung“, Na, bei dem Selbstbewusstsein kann nichts mehr schief gehen in der Kampagne...

Stadtgarde Offenbach feiert „Karneval in BiebeRio“ Zur Fotostrecke

Danach, auch das war beim Jahresempfang nicht fehlen, ehrte Stadtharde-Vorsitzender Stefan Wolf treue Mitglieder: Karin Seel (35 Jahre), Tanja und Sandra Gottscheck, Stephanie Filp (25 Jahre), Sieglinde und Tamara Schröder, Johannes Wolf, Sylvia Benzing (20 Jahre), Kerstin Seibert (15 Jahre), Claudia und Wolfgang Bunk, Celina Cicirone, Esther Dzioba (10 Jahre), Veronica Günther, Ralf Niederhüfner, Gavsi und Ursul Ölcer, Jessica Pleß (5 Jahre).

Zum Verschnaufen bleibt übrigens wenig Zeit. Die nächsten Termine hat die Stadtgarde Offenbach am kommenden Samstag, 13. Januar, beim Rathaussturm in Obertshausen und einen Tag später beim Gardetreffen in Höchst/Odenwald. Die eigene Sitzung mit der Liveband „Die krassen Lappen“ folgt am 26. Januar. (mk)

Infos unter www.stadtgarde-offenbach.de