80 närrische Termine in kurzer, aber heftiger Kampagne

Perfekte Haltungsnoten hoch zu Ross: Prinzessin Tina Fecher und Prinz Gerald Reichenbach auf dem Hengst Robin Go, der auf dem RuF-Reitgelände an der Aschaffenburger Straße seine Box hat.

Seligenstadt - Im Reitstall ist der Prinz nur Gast. Mit Pferden hatte Gerald Reichenbach bislang eher wenig zu tun.

Auf dem starken Rücken von Robin Go hat er trotzdem Platz genommen - nicht nur weil Adel verpflichtet, sondern auch, weil er der Besitzerin vertraut: Tina Fecher ist nicht nur seine Prinzessin, mit der er drei Viertel einer kurzen, aber heftigen Kampagne durchgestanden hat, sondern auch seit vielen Jahren seine Nachbarin.

Dass Prinz und Prinzessin am Schwalbenweg in den Spitzäckern direkt nebeneinander wohnen, ist nicht ihr einziges Alleinstellungsmerkmal im närrischen Hochadel. Mit Prinz Gerald I. Reichenbach und Prinzessin Tina Fecher hat der Heimatbund zum 70. Mal ein Schlumber-Prinzenpaar aufgeboten. „Es ist schon eine Ehre, wenn man bedenkt, dass das bisher nur 69 andere Herren vor einem gemacht haben“, sagt Gerald. Dabei, bekennt er freimütig, habe er den Job noch bis vor Kurzem nicht haben wollen. Erst in den vergangenen Jahren habe er näher hingeschaut und gefunden, dass es doch Spaß machen könnte, der Prinz aller Schlumber zu sein. Und nun auch noch die Nachbarin als Prinzessin. „Sie hat früher mit meinen Kindern im Garten gespielt“, erinnert sich der Prinz. Im Sommer werde regelmäßig gemeinsam gegrillt.

Zugesagt hat der 54-Jährige Diplom-Informatiker den „Drei Weisen“ dennoch erst, nachdem seine Frau Christine eingewilligt und ihre Mitarbeit zugesagt hatte. „Sie hält mir den Rücken frei, denkt für mich mit und organisiert im Hintergrund.“ Zu klären war auch, ob die närrische Würde sich ins bürgerliche Leben einbauen lasse. Da ist nicht nur die Familie mit den beiden Kindern Elena (23) und David (19), da ist auch der Job als Software-Entwickler bei einem Unternehmen in Gründau-Lieblos. Dass über die Fastnachtskampagne Urlaub zu nehmen war, stand außer Frage: 75, vielleicht 80 Termine innerhalb von vier Wochen bewältigt man nicht nebenbei. Nicht zuletzt geht das Prinzsein ins Geld: „Sponsoren gibt es da nicht.“ Auch kein Spesenkonto. Vom Kostüm bis zu den Auswerfgudsjern zahlen die Tollitäten alles aus eigener Tasche. Seine nicht-närrischen Hobbys - Basketball freitags mit Freunden und fleißiges Üben am Klavier - hat der Prinz bis Aschermittwoch auf Eis gelegt. Weiter frönen darf er in der Kampagne seinem erklärtermaßen liebsten Zeitvertreib: Seit 30 Jahren singt er bei Vox Musica, wo er auch 15 Jahre lang den Vorsitz führte, gehört seit drei Jahren dem Projektchor „Reine Männersache“ in Zellhausen an und ist fürs Singen immer zu haben. Den Text zur Prinzenhuldigung bei der Heimatbund-Sitzung hat er für viele seiner Vorgänger verfasst - und dieses Jahr auch für sich selbst. Fastnacht gemacht hat Gerald darüber hinaus als Sänger und Redner bei zahllosen Vox-Musica-Kappenabenden, seit 34 Jahren ist er Wagenbauer bei Maries Bunkerschlumbern und war auch zu Fuß beim Rosenmontagszug dabei.

War Prinz Gerald als geborenem Seligenstädter die Fastnacht gleichsam in die Wiege gelegt, so darf Prinzessin Tina - in Aschaffenburg geboren - als erblich vorbelastet gelten. Oma Mechthilde Fecher zog beim Mittwochsrummel als Hexe durch die Gassen. Mutter Petra hat den Beruf der medizinischen Fachangestellten in der Praxis von Dr. Peter Kappen, Heimatbund-Ehrenvorsitzender und Fastnachtslegende, gelernt, zahlreiche Rosenmontagszüge mitgemacht - unter anderem in der Schwangerschaft mit Tina, die dann im folgenden Jahr im Alter von sieben Monaten im Kinderwagen erstmals aktive Teilnehmerin war.

Damit war die Kleine „geeicht“ und laut Mama Petra und Papa Jürgen Fecher schon als Kind eine begeisterte Närrin. Später war sie über Jahre Büttenrednerin und Zugteilnehmerin bei der Schwesternhaus-Clique, trat als Moritatenhexe bei Vaters Gesangverein Gesellschaft der Freunde auf, schob als Jugendliche Bühnendienst bei den Kfd-Sitzungen im Riesen und wurde 2013 Pagin bei Prinz Thomas Schmidt und Prinzessin Christina Wettig. Diesen Job macht dieses Jahr ihre Schwester Nadine (16). Ihren Freund Dominik, kein Schlumber und nach eigenem Bekunden vor einem Jahr erstmals mit dem närrischen Brauchtum in Berührung gekommen, hat Tina mit dem Fastnachtsvirus infiziert: „Er ist bei den meisten Veranstaltungen dabei und hat sich in die Tradition der Stadt verliebt.“

Im richtigen Leben hat Tina Fecher das Feiern zum Beruf gemacht. Nach dem Abitur an der Offenbacher Marienschule lernte sie bei einer Darmstädter Event-Agentur Veranstaltungskauffrau, organisierte Konzerte und Festivals in ganz Deutschland. Aktuell studiert die 21-Jährige Betriebswirtschaft an der Hochschule Aschaffenburg. Ihre Freizeit verbringt sie gern mit Schwimmen, Ski fahren oder auf Mallorca, zumeist aber beim Reit- und Fahrverein. Vater Jürgen war dort viele Jahre Vorsitzender. Sie selbst ist seit 15 Jahren Springreiterin, schon beim Geleitsumzug mitgeritten und hat für den Kindergarten im St.-Josefshaus im November die „Sankt Martina“ gegeben. Ihr Hengst Robin Go, der auf dem Reitgelände an der Aschaffenburger Straße seine Box hat, lernte jüngst beim Fototermin für die OP auch Prinz Gerald kennen. Ansonsten sieht er seine Besitzerin, die während der Kampagne auch noch eine Semesterprüfung durchstehen muss, derzeit seltener als sonst. Das soll sich nach Aschermittwoch wieder ändern. Tina Fecher freut sich auf gemütliche Couch-Abende im Kreise der Lieben, Erinnerungen an die verflossene und auf die nächste Kampagne. Gerald will im Prinzen-Ruhestand vor allem „ausschlafen, wieder mehr mit meiner Frau unternehmen“ - und nicht zuletzt: „Sich besser ernähren“, nach all den Würstchen und Leberkäs-Weck’. (zrk)