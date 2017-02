Steinheim/Klein-Auheim - Steinheim oder Klein-Auheim? Oder vielleicht auch beides? Am Fastnachtssonntag, 26. Februar, können die Narren wählen. Denn dann gibt es in den beiden Hanauer Stadtteilen wieder Fastnachtszüge im Doppelpack.

Um 13.11 Uhr setzt sich der 24. Staanemer Fastnachtszug in Bewegung, um 14. 31 Uhr startet die „Klanaamer Laafparad“. Wer möchte, kann also durchaus auch beide Umzüge sehen. Der Steinheimer Zugweg führt vom Start an der Ecke Schönbornstraße/Georg-Busch-Straße über Georg-Busch-Straße, Darmstädter Straße, Steinheimer Vorstadt, Ludwigstraße, Doorner Straße, Eppsteinstraße, Wilhelminenstraße, Thüringer Straße, Ludwigstraße bis zur Kulturhalle. Dort geht der Zug dann über in ein großes Fastnachtsfest vor und in der Halle. Für den Maskenball mit der Band „Deja Vu“, der um 15.11 Uhr beginnt, benötigt man allerdings Eintrittskarten. Aber auch vor der Halle gibt es Essen, Trinken und Musik von Thomas Wohlfahrt. Die Zugfolge ist im Internet unter www.ccsw-steinheim.de veröffentlich.

Die „Klanaamer Laafparad 2017“ startet um 14.31 Uhr am Flurkreuz. Der Weg führt über Weiskircher Straße, Sudetendeutsche Straße, Am Pfingstrain, Seligenstädter Straße, Schönfelderstraße, Schillerstraße, Seligenstädter Straße zur Auflösung am Feuerwehrhaus, wo kräftig weitergefeiert wird. Es gibt Musik, Essen und Trinken. Außerdem werden sich die Prinzenpaare, an der Spitze die Klanaamer Tollitäten der 1. KG mit Prinz Marcel IlI. & Prinzessin Alina I. sowie des CV mit Prinz Carsten I. & Prinzessin Nicole I. nochmal dem närrischen Volk zeigen. Aber auch für die kleinsten Narren ist bei dem direkt angrenzenden Kinderfasching in der TSV-Halle bestens gesorgt. Parallel zur zentralen Veranstaltung wird auch in dieser Kampagne wieder in der Willi-Rehbein-Halle bei der Party des FC Alemannia gefeiert. (did)

