Narren haben wieder Vorfahrt: Fünf Fastnachtszüge in Hanau

Hanau – Die Narren haben von Faschingssamstag, 2. März, an Vorfahrt in Hanau – im wahrsten Sinne des Wortes: Bei insgesamt fünf Karnevalsumzügen müssen die Verkehrsteilnehmer vielerorts im Stadtgebiet mit Behinderungen rechnen.

Betroffen sind von den vorübergehenden Sperrungen auch die Linienbusse der Verkehrsunternehmen. In der Innenstadt sind außerdem die Zu- und Ausfahrten der Tiefgarage am Marktplatz sowie des Parkhauses Nürnberger Straße betroffen, die während des Faschingsumzugs nicht nutzbar sind.

Innenstadt Hanau

Das närrische Treiben in der Innenstadt startet am Samstag, 2. März, pünktlich um 14.11 Uhr. Dann beginnt der Fastnachtszug, der sich quer durch die Innenstadt bewegt. Auch in diesem Jahr folgt der Zug der traditionellen Strecke: Nach der Aufstellung ab 12 Uhr in der Willy-Brandt-Straße/Alfred-Delp-Straße geht es über den Kurt-Blaum-Platz in die Nürnberger Straße entlang Marktplatz-Südseite zur Römerstraße, Heumarkt, Krämerstraße, Am Markt Nordseite, Salzstraße in die Rosenstraße Richtung Freiheitsplatz, wo sich der Zug auflöst.

Wichtig für Autofahrer ist, dass für den gesamten Verlauf des Faschingszugs beidseitig ein absolutes Halteverbot gilt. Beamte der Schutz- und Ordnungspolizei werden den gesamten Vormittag entlang des Zugwegs Streife laufen. Autofahrer, die die bestehende Beschilderung nicht beachten, müssen damit rechnen, dass ihre Fahrzeuge abgeschleppt und sie mit einem Verwarnungsgeld belegt werden. Lediglich das Be- und Entladen ist bis 12 Uhr gestattet.

Tümpelgarten

Am Fastnachtsonntag, 3. März, finden in drei Stadtteilen Faschingsumzüge statt. Um 13.11 Uhr startet im Tümpelgarten der Umzug in der August-Schärttner-Straße. Von dort geht es über Kiefern-, Lärchen- und Buchenweg, Neuhof-, Menzel-, Feuerbach- und Cranachstraße, Chemnitzer Straße, Dr.-Hermann-Krause-Straße, Karl-Mattes-Straße, Chemnitzer Straße, Grünewald-, Lenbach- und Rembrandtstraße, Ulmen-, Pappel-, Eschen-, Buchen- und Erlenweg und August-Schärttner-Straße bis zum Philipp-August--Schleissner-Weg.

Steinheim

Hier stellt sich der närrische Lindwurm in der Schönbornstraße auf, um am Sonntag ebenfalls um 13.11 Uhr starten zu können. Von dort aus geht es über Georg-Busch-und Darmstädter Straße, Steinheimer Vorstadt, Ludwigstraße, Doorner Straße, Eppsteinstraße, Wilhelminenstraße, Thüringer Straße und wieder Ludwigstraße zur Kulturhalle, wo sich der Zug auflöst. Nach dem Eintreffen des Zuges wird die Ludwigstraße zwischen Thüringer- und Doorner Straße für den Fahrzeugverkehr bis etwa 17.30 Uhr gesperrt und der Verkehr inklusive Linienbusse wird umgeleitet.

Klein-Auheim

Die „Klanaamer Laafparad“ startet am Sonntag um 14.31 Uhr am Flurkreuz und führt dann über die Weiskircher Straße, Sudetendeutsche Straße, Am Pfingstrain, Seligenstädter Straße, Brüder-Bauer-Straße, Schulstraße, Seligenstädter Straße bis zur Auflösung in der Schillerstraße. Erstmals wird in diesem Jahr während des Zuges die Seligenstädter Straße zwischen Sudetendeutsche Straße und Fasanerie/Mainzer Straße komplett gesperrt.

Großauheim

Den Schlusspunkt setzt am Fastnachtsdienstag, 4. März, der Umzug in Großauheim. Hier gilt wegen der Umgestaltung des Rochusplatzes eine neue Streckenführung. Die Teilnehmer stellen sich in der Brückenstraße auf. Von dort geht es ab 14.11 Uhr über Paul-Gerhardt- und Pilgerstraße, An der Paulskirche, Alte Langgasse, Krotzenburger Straße, Hainbachstraße, Marienstraße, Sandgasse zur Jakobusstraße. Nach Überquerung der Bahngleise löst sich der Zug in der Waldstraße/Ecke Spitzenweg auf.

Auch in den Stadtteilen gilt entlang der Strecke an Zug-Tagen ein absolutes Halteverbot, dessen Einhaltung von Beamten der Schutz- und Ordnungspolizei kontrolliert wird. (did)

