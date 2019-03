Karnevalsumzug: Narren stehen in Startlöchern

Egelsbach – Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und mit jeder weiteren Anmeldung steigt die Vorfreude: Am morgigen Samstag erreicht das närrische Treiben der Egelsbacher Karnevalisten mit dem Umzug durch den Ortskern seinen Höhepunkt.

Abgesehen davon lassen die gestern mit der Weiberfastnacht eingeläuteten tollen Tage nochmals den Puls eines jeden Jokus-Jüngers höherschlagen, ehe am Aschermittwoch wieder alles vorbei sein wird.

32 Nummern hat Andreas Schweitzer, der Zugmarschall der Karneval-Gesellschaft Egelsbach (KGE), auf seiner Teilnehmerliste für den morgigen Samstag vermerkt. Einige von ihnen haben wieder besonderen Grund, Teil des närrischen Lindwurms zu spielen. „Unsere Freiwillige Feuerwehr zum Beispiel läuft im Zeichen ihres 125-Jahr-Jubiläums mit“, sagt Schweitzer. „Und der Obst- und Gartenbauverein Langen entsendet eine Fußgruppe, weil er ganz närrisch 111-jähriges Bestehen feiert.“

Die Gäste mit der längsten Anfahrt werden laut Zugmarschall aus Spachbrücken im Odenwald erwartet und natürlich werden auch die KGE-Tollitäten Prinz Mathias I. und Prinzessin Susana I. sowie das Kinderprinzenpaar Luis I. und Sofia I. ihren närrischen Untertanen zuwinken. Ein kleines Randnotizchen verheißt Schweitzer für das Gefährt des KGE-Elferrats: „Das wird von Klaus Vogl, Mitglied des Elferrats der Langener Karneval Gesellschaft, gesteuert.“

Es wird also wieder viel los sein im Zug und drumherum. „Klar, dass alle bloß hoffen, dass das Wetter mitspielt“, sagt Schweitzer. „Aber auf die Sonne war in den vergangenen Jahren zum Umzug eigentlich immer Verlass.“ Los geht’s um punkt 15.11 Uhr; aufstellen werden sich die Narren wie gewohnt entlang der Freiherr-vom-Stein-Straße. Von dort geht’s über Kirchstraße, Berliner Platz und Bahnstraße gen Ortskern und wieder zurück – wer’s genau wissen will, hält sich an die oben stehende Grafik.

Nach dem Umzug ist im Übrigen morgen längst nicht Schluss, ab 18.11 Uhr steigt die Zugparty im Bürgerhaus. Das Kinderkostümfest am Sonntag (ab 15.11 Uhr) und die Kostümsitzung am Rosenmontag (19.31 Uhr) sind die letzten Etappenziele der KGE-Kampagne 2018/19. (hob)