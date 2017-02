Fastnachtsempfang der CDU: Kunterbunte Eulalia-Runde

Neu-Isenburg - Wenn Eulalia ruft, dann kommen die Gäste ins Alfred-Delp-Haus, auch wenn der traditionelle Eulenempfang der CDU mitten in der Woche ansteht.

So geschehen auch am Mittwochabend, wo die närrische Abteilung des CDU-Stadtverbandes ihre Gäste nicht nur mit leckeren Salaten und anderem mehr vom Buffet zu verwöhnen wusste. Eulalia-Chef Stefan Schmitt konnte wieder zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter den Landtagsabgeordneten Hartmut Honka und Landrat Oliver Quilling. Und auch aus „Tansania“ waren die Politiker angereist – verbunden mit einer Premiere: Günther Marx war erstmals in der Eulalia-Bütt zu hören. „Manche Eulen, wie ich meine, sind klug und darauf bedacht, dass sie fliegen nicht alleine, wenn sie jagen in der Nacht. Auch Eulalia ist ein Exemplar davon. “ Denn sie jage jetzt in bunter Koalition ihre Beute, hatte das bekannte Gesicht von den Grünen deshalb auch in sein Protokoll geschrieben.

Damit die Zeit zwischen Essen und Ordensverleihungen nicht langweilig wurde, hatten die Christdemokraten wieder für allerlei Kurzweil gesorgt. So sorgte zum Beispiel der singende Prinz Tim I. zusammen mit Stimmungsmacher Reiner Paulus mit altbekannten Fastnachtsliedern für beste Laune.

+ Das Prinzenpaar suchte sich eine schöne Mütze aus dem Fundus von Verena Kajnath (links) aus. © Postl Stefan Schmitt als CDU-Stadtverbandsvorsitzender, und damit auch Eulalia-Chef, war es vorbehalten, den Büttenreigen mit kräftigem „Iseborsch Helau“ zu eröffnen. „Grüne, Gelbe, Schwarze und Blaue, im Rathaus jetzt auf Tansania baue“, kam auch bei Schmitt das neue Isenburger Regierungsbündnis zur Sprache. „Angie wollte was Neues, einen Grünen-Mann, den Schwaben Kretschmann hieß es dann, merkt ihr was? Tansania also auch in Berlin, wir Isenburger kriegen einfach alles hin“, zielte die Ober-Eule auf die Koalition ab. „In unserer Stadt läuft´s gut, viel Gewerbesteuer man weiß, über die Umlage freut sich unser Oli, der Chef von Kreis. Die Kohle der Stadt wird weniger, wir zahlen für andere mehr, drum ist in der Stadtkasse Ebbe, fast ist sie schon leer“, reimte Schmitt weiter.

Närrische Grüße des FBIK (Förderverein zur Brauchtumspflege des Isenburger Karnevals) überbrachte die Vorsitzende des Arbeitskreises karnevaltreibender Vereine, Annette Knitter. Dazu noch einen Extra-Gruß an Schmitt von Olga Orange: Die Travestie-Ikone bedauere es, zum Eulalia-Empfang nicht eingeladen worden zu sein. Damit zielte Knitter augenzwinkernd auf Oranges große Begeisterung für den Ersten Stadtrat bei der Kümmler-Sitzung vergangenes Wochenende ab. Schmitt hatte die passende Antwort parat: „Ich weiß, wo ich bei der nächsten Kümmler-Sitzung sitze, ganz hinten.“ Auch jede Menge Orden hatte Eulalia traditionsgemäß zu vergeben: an die Mitglieder des Lumpenmontagsausschusses, des FBIK und der närrischen Prominenz sowie an das Organisations- und Helferteam der Eulalia.

Bütten-Veteran Werner Krause wartete mit gewohnt spitzer Zunge auf. „In ganz Deutschland gibt es keine Stadt, die so einen gehetzten Bürgermeister hat“, reimte er über Isenburg. „Der muss sich eile, um auf jedem Bild zu sein, doch für die Eröffnung des Flughafens in Berlin kann er sich Zeit lasse, denn da ist seine Amtszeit längst vorbei“, so der Protokoller.

Die Eulalia-Singers mit Bernd Beyer, Horst Becker, Patrick Föhl, Joachim Großpersky, Robert Strasser, Herbert Wilkening und Jürgen Zepp erheiterten mit ihren mit politischen Pointen gespickten Liedern die Gäste. Und Martina Liedko erhielt für ihren Büttenvortrag ebenso großen Beifall wie die Eulalia-Garde für den Showtanz. (lfp)

Archivbilder: