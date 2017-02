Schwung in der Narhalla

Neu-Isenburg - Die 65. Fastnachtssitzung der Kümmler hat so manchen überrascht und sich im Laufe des Abends mehr und mehr zu einer tollen Show gesteigert. Dabei konnten sich die Macher auf die Unterstützung guter Freunde verlassen. Von Leo F. Postl

Schwebende Senatsdamen, eine ins Schwärmen geratene Travestie-Ikone namens Olga Orange, zuckersüße, tanzende Zwerge und Markus Karger als „Frau Kraft“: Die Kümmler haben so manchen Skeptiker positiv überrascht, der im Vorfeld Bedenken geäußert hatte, ob es der Fastnachtsabteilung des Gesangvereins Sängergruß-Kümmelquartett gelingen würde, eine gebührende Darbietung zum 65. Sitzungsjubiläum aufzubieten. Doch die Kümmler zauberten eine Show auf die Bühne der Hugenottenhalle, die Laune machte. Was mit den traditionellen elf Paukenschlägen begann, entwickelte sich zunächst gut, plätscherte dann zwischenzeitlich etwas unkarnevalistisch dahin, um sich dann nach und nach zu einer beachtlichen Bühnenshow zu mausern. Da musste so mancher Besucher aus anderen karnevalistischen Abordnungen ehrliche Anerkennung zollen. Allerdings fragten sich einige Gäste – mit Blick auf die finanziellen Aspekte: „Wie machen die das bloß?“ Die Antwort bleibt natürlich närrisches Betriebsgeheimnis. Gut, wenn man viele Freunde hat und zusammensteht, dürfte wohl des Rätsels Lösung lauten.

Besagte Paukenschläge gaben den Start für Elferrat, Prinzenpaar, Watz, Oberlump und Garde der Watzedonier, um in den Saal einzumarschieren – wo das närrische Volk die bunte Schar mit stehenden Ovationen empfing.

Das Sitzungspräsidenten-Duo Hans-Joachim Düll und Katja Gaul konnte dann zunächst die „Zwerge“ begrüßen: Die Kindergarde der Watze eröffnete den Bühnenreigen, bevor Olga Orange die Bühne eroberte. Der bekannte Travestiekünstler hatte sich in eine Person in der ersten Reihe verguckt: „Mir würden gut zusammen passen, schon mal wegen der Figur. Wie heißt du denn?“, fragte Olga von der Bühne. „Stefan“, rief es von unten herauf. „Du hast bestimmt eine Firma, denn die Sponsoren sitzen immer in der ersten Reihe“, war der Travestiekünstler sicher, hatte aber aufgrund des Gelächters der Besserwisser im Saal dann doch seine Bedenken. Es begann ein heiteres Beruferaten – bis Katja Gaul das Geheimnis lüftete: Es war der Erste Stadtrat Stefan Schmitt. „Was, Erster Stadtrat? Gell zum Zweite hat’s net mehr gereicht?“, kommentierte Olga Orange. Und wünschte sich, dass ihm sein „Schätzje“ Schmitt den Kümmler-Orden samt Küsschen überreichen möge. Und Stefan Schmitt machte den Spaß natürlich mit.

Der Gardetanz der Watzedonier-Damen wurde noch mit närrischen Applaus bedacht, doch was der Auftritt des Gesangs-Duos „Eddie und Babsi Mc Duffie“ mit Karneval zu tun habe, war nicht allen Narren klar – auch wenn Hits wie „Mambo Nr. 5“ doch für ordentlich Stimmung sorgten. Einige nutzten diese Taktgeber gleich mal zu einem Tänzchen – zum Beispiel Brigitte und Erwin Nöske.

Hajo Düll stieg dann in die Bütt und hielt den Isenburgern als Protokoller den Spiegel vor. Ganze Arbeit hatte Trainerin Andrea Fräger von den Watze mit ihrer Choreografie für den Tanz der Party-Rockers geleistet: Die Truppe des befreundeten Karnevalsvereins rockte mit ihrer „Mary Poppins“-Show. Der Kümmler-Chor um Ehrendirigent Helmut Fürst ließ die karnevalistischen Gassenhauer vergangener Jahre noch einmal aufleben. Dazu hatten sie eigens Margit Sponheimer (alias Horst Knippel) verpflichtet. Beachtlich der Tanz der Senatsdamen, die als Harlekine über die Bühne wirbelten, sowie der Schautanz der Watzedonierinnen als Astronauten.

Mit einem kleinen Traditionsbruch rettete des Männerballet seinen umjubelten Bunny-Tanz: Eine Frau, nämlich Jennifer Schmidt, sprang kurzerhand ein und komplettierte die Reihen der Akteure von Kümmlern und Watzedoniern. Gastredner Markus Karger als Landfrau Ursula Kraft erhielt viel Beifall, ebenso die Pink Tigers, Hessens einziges Schwulen-Ballett. Zum Finale stimmten die Gastgeber das Lied „Die allerschönste Sach’ ist die Iseborjer Fasenacht“ an.