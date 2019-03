„TOWABO“-Ball auf neuem Hoch

Ober-Roden – Es geht eindeutig wieder aufwärts mit „TOWABO“, dem traditionellen Maskenball in Ober-Roden.

Das frühere Highlight der Germania-Fastnacht, das jahrelang am Samstag die Massen in die Kulturhalle lockte, rückt nach einer Denk- und Neuorganisationspause wieder ins Interesse der feiernden Narren, und zwar nicht nur der ganz jungen, sondern durchaus auch bei älteren.

„Vorbestellungen aus Mainz oder Kassel zeigen, dass sich der alte gute Ruf wieder verbreitet“, freute sich Vorsitzender Norbert Rink zwischen seinen Diensten hinter der Bar. Die fast durchweg kreativ verkleideten Besucher kamen – vielleicht auch dank kleiner Preisbonbons – schon recht früh und nicht erst zu sehr später Stunde.

Und sie kamen in Scharen. Denn das Orgateam um Robin Pradel, Florian Mieth und Elena Rink hatte wieder mit Bars und der passenden Partymusik ins Schwarze getroffen. Der Dieburger Van Baker und seine Band brachten die Gäste auf Touren; in den Pausen sorgte DJ Flo Brehm für Hits, Partykracher und Fastnachtsklassiker.

Spätestens nachdem das Prinzenpaar mit ganz großem Gefolge, der vollständigen Prinzlichen Hofgarde und den Gardemädels mit Norbert Rink von der Bühne aus die Gäste begrüßte und anschließend in einer riesigen Polonaise durch die Halle zog, waren wirklich alle Gäste in Bewegung.

Die Mütter der Kinder- und Jugendspieler übernahmen Dienste an der Kasse und an der Garderobe, während die Väter weitgehend das Personal an den Theken verstärkten. Am Eingang hatten Mitarbeiter des Sicherheitsservice kaum Probleme, zumal die Polizei die Kulturhalle mit in ihre regelmäßige abendliche Runde aufgenommen hatte. (chz)