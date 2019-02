Prunksitzung der Elf Babbscher mit viel Tanz, Gesang und Büttenreden

Obertshausen – Babbscher sind Babbscher sind Babbscher. Und jeder Auftritt ist ein Festival, ein Feuerwerk, perfekt und aufwändig durchgestylt, dass Hollywood zu einem staubigen Vorort an der Westküste verblasst. Von Michael Prochnow

Auch die Jubiläumsprunksitzung am Samstagabend war glanzvoll inszeniert, die Mehrzweckhalle Ort einer professionell ausgestatteten Show.

Die Elf Babbscher (DEB) nennen sich Tanzsport- und Karnevalsverein, und diese Ausrichtung prägte das Programm. Garden, Showtänzerinnen und einfallsreiche Jungs wirbelten über die riesige Bühne. Die Jüngsten, die Blue Little Wings, wurden auf den Schultern ihrer Väter hereingetragen, hüpften in hellen Tüll-Kostümen zur Melodie des Film „Rapunzel – neu verfönt“. Ohne die verletzten Partnerinnen, aber klassisch-sportlich präsentierten die gerade sechsjährige Florentina Kniel und hernach Kira Frickel Soli im Gardeschritt.

Als „Trolls“ schwangen die Blue Little Stars mit roten Perücken und blauen Kleidchen die Beine. Mit Hebefiguren garnierten die Blue Magic Kids ihre Gardepolka, in Affenfell oder Leggins und mit Hits aus dem Musical erinnerten die Blue Butterflies mit viel Tempo an „Tarzan“. Vor der Pause sprangen die Blue Blizzards im flotten Takt.

Und die Babbscher haben noch mehr Tanzgruppen zu bieten. Die Blue Diamonds marschierten sportlich in die zweite Halbzeit. Die Häuser Gretchen begleiteten als Stewardessen „Babbscher Air“, die Glamour Girls aus Offenbach ließen bei ihrer „Vogelhochzeit“ viele Federn.

Auch die Jungs haben den Rhythmus drauf: Ex-Baron Chris Mayer und Thorsten Heil gerieten in den Dschungel, der Rest vom DEB-Rudel steckte sie in Kannibalen-Kochtöpfe. Am Ende wurde der Tourist zum neuen Häuptling gekürt. Das Männerballett heißt Rodaupiraten und baut auf Wurzeln aus den 50er Jahren. Unter dem Titel „Herr Rossi sucht das Glück“ tauchten Stars von Elvis bis heute auf.

„The Greatest Show“ entwickelten die Blue Blizzards, eine sehr schnelle, mitreißende Choreografie mit synchronen Figuren unter der Leitung eines „Zirkusdirektors“. Eine Hommage an ihre Vereinsheimat. Der huldigten die Tollitäten Baron Matthias und Comtesse Jutta. Sie verarbeiteten Erfahrungen der Kneipentour, erinnerten ans Casting mit Bonbon-Wurf, Helau-Rufen und dem Schreiben von Reden. Daheim gebe es jetzt „selbst‘n Anschiss nur noch im Reim“.

Die Sommerzeit war zu heiß: Ob Bürgermeister Winter dahinter steckt, fragte sich Babbscher-Chef Andreas Murmann. Der Protokoller beklagte das neue Datenschutzgesetz und die Ereignisse in Chemnitz – „Gewalt von Linken wie von Rechten ist auf jeden Fall zu ächten“.

Die Politik lasse Dieselfahrer, Mieter und Sparer im Stich, „der Wähler kommt erst zurück mit gut gemachter Politik“. Auch die Löcher in Obertshausens Straßen kritisierte er, Pannen bei der Bundeswehr, Trump und Brexit. Da hat Peter Bayer ganz andere Sorgen, er leidet an der Männergrippe, lamentiert unter dicker Bettdecke.

Auch der Zweite Vorsitzende Michael Schmitt kreidete an – aggressive Kicker, die Mängelmelder-App und die „traurigen Gestalten, die Haus und Hof verzocke‘“. Die „Veranstaltungs-Verhinderungskultur“ durch zu viele Verordnungen „gibt’s in Deutschland nur“.

Dass die Katholischen Kirchenchöre viel Fastnachtstradition pflegen, zeigten die Obertshausener Sängerinnen „Pretty Women“. Sie führten im Sprechrhythmus Bewegungen ihrer Traumjobs aus und drohten dabei stets, mit den Armen die Nachbarin zu erschlagen. Der Hausener Kirchenchor entsandte die Million-Dollar-Band. Zu Melodien aus den 50er und 60er Jahren hoben sie zu flotten Lobgesängen auf die Babbscher an.

Anne und Liese sind doch noch gut beinander, unter den karierten Kittelschürzen und Kopftüchern zeigten Oliver Murmann und Michael Möser Sex-Appeal, forderten Lacher mit Argumenten ein, die unter der Gürtellinie standen. Musik verbreiteten die Nodebabbscher mit viel Schlagwerk und Wolf-Christian Bäsecke mit Gassenhauern zum Finale mit viel Feuerwerk.