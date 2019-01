Sitzung des OKV: Zündendes für beste Laune

Die Mischung macht’s. Freunde des traditionellen Karnevals kommen ebenso auf ihre Kosten wie tolerante Fastnachtsmuffel. Unter Leitung von Sitzungspräsident Simon Isser mischt sich mehr als fünf Stunden lang optisch anregende Schau mit Wortwitz und Satire, um in ein furioses Mitsingfinale zu münden. Örtliches Traditions-Muss ist die Zeremonie der Prinzenkrönung. Die OKV-Granden – Landesverweser Manfred Roth, Vorsitzender Klaus Kohlweyer, Hofmarschall Robert Pies – vollziehen nach dem Einmarsch der Garden und der Begrüßung durchs Bürgeler Kinderprinzenpaar den Thronwechsel. Dagmar I. (Winter) und Horst I. (Weikum) danken ab, das Zepter übernehmen Andy I. und Melli I. (beide Hümmer).

Einziger Beitrag mit Offenbacher Wurzeln ist das Protokoll. Auf oberbürgermeisterlichen und damit schirmherrlichen Wunsch soll’s Lokalkolorit verbreiten: Wiking-Protokoller Detlef Reissmann erledigt das gereimt und gesungen, kommt vom Welt- zum Stadtbewegenden, von der Absage an Hetzer über den Weiher-Wels zum Finanz-Debakel: „Ein Loch ist im Haushalt, o Felix... Dann stopf es, o Peter... Wir erhöh’n die Steuer, o Bürger...“

Zwei von vier Kabarett-Assen: Franz Kain (l.) und ...

Importiert ist närrisches Brauchtum in Uniform. Die OKV-Freunde aus Siegburg füllen unter der Leitung des sangesfreudigen Präsidenten Ferdi Püschl gut hundert frau- und mannstark die große Stadthallenbühne. Die rheinländischen Funken Blau-Weiß begeistern wie immer mit Tanz und schmissiger Musik. Ebenfalls in Uniform präsentieren sich die jungen Damen des Tanzcorps Rot-Weisse Funken aus Frickhofen am Fuß des Westerwalds. Und auch der Schlussakkord des Feuerwerks ist rheinischen Frohnaturen vorbehalten, den Roten Husaren aus Manheim bei Kerpen.