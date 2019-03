Weiberfastnacht beim "Ockel" ist ein durchschlagender Erfolg

Offenbach – Der Kult lebt! Nicht allein auf der Kickers, sondern auch in der Bürgeler Niedergasse. Die Weiberfastnacht beim „Ockel“ war erneut ein durchschlagender Erfolg.

Frieder Gruber hatte als Organisator wieder alles im Griff und konnte sich auf eine gute Mischung von Vorträgen verlassen.

Nachdem er mit DJ Christian Dubb und einem Medley aus rheinischen Liedern die Stimmung richtig angeheizt hatte, stieg, wie jedes Jahr als erster, Joachim Stenger als „Rentner vom Reichsdaach“ in die Bütt. Dieses Jahr haderte er sehr mit seiner Frau. Sie war ihm nämlich böse, obwohl der Hula-Hoop-Reifen, den er ihr zum Geburtstag geschenkt hatte, haargenau passte. Mit den anstatt eines Tuschs eingespielten Schlagerrefrains kam mächtig Stimmung in die Bude.

„Frauenversteher“ Carlo Schmidt vom Mühlheimer FC „Die Altstaedter“ wurde von den Weibern im Saal lautstark gefeiert ob seiner Kenntnis über Frauen. So wollte er wissen, was 15 Zentimeter lang ist und von den Frauen gern in die Hand genommen wird – ein 100-Euro-Schein, was sonst?! Agnes Michel als „geplagte Ehefrau“ erntete viel Zustimmung im Saal mit ihrem humorvollen Bericht über die Probleme mit ihrem Angetrauten. Inzwischen hat sie auch herausgefunden, was der Unterschied zwischen ihrem Mann und Schappi ist. Schappi gibt es inzwischen auch mit Hirn!

Zwischen Sylvia Habermann, Silvia Geupel und Petra Bohne als „Besuch aus dem All“ spritzten die Pointen hin und her. Sei stellten übereinstimmend fest, dass ein Fastnachtskostüm als Tiger so wie ihr Intimleben sei – vom Aussterben bedroht.

Petra Frey, von Kopf bis Fuß auf Putzen eingestellt, erntete Beifall für die gekonnt vorgetragenen Pointen über ihren Alltag. Unter anderem berichtete sie von der Suche nach einer nostalgischen Putzfrau mit Petticoat im 50er-Jahre-Look, weil es in ihrer Wohnung entsprechend zugehe. Überall liefen die Käfer... Auch die Besinnlichkeit kam nicht zu kurz. Annemarie Mohr sang a capella das Berjeler Lied. Ein leiser Vortrag, der stürmisch bejubelt wurde.

Da es Gerüchte gäbe, es sei bald mit der Weiberfastnacht „beim Ockel“ vorbei, sah sich Gastronom Horst Ockel genötigt, dem energisch zu widersprechen. „So lange Frieder Gruber, DJ Christian Dubb und die vielen Aktiven auftreten, mache ich weiter.“ Trockener Kommentar aus dem Saal: „Da mussde hunnert wern!“

Schließlich kam noch ein glanzvoller Auftritt der aus vielen Fernsehsitzungen bekannten Uschi Steinbacher als Helene Rump oder „Oma Lenchen“. Sie hatte in Rumpenheim Bärlauchsucher demonstrieren sehen, weil der Schlosspark gesperrt ist. Brillant wie sie jede Pointe setzte und damit eine Lachsalve nach der anderen auslöste. Traditionsgemäß endete die Sitzung mit tosendem Applaus und dem lautstarken Absingen der Hymne „Die Weiberfastnacht beim Ockel“. Danach übernahm DJ Christian und ließ mit seiner Musik die Stimmung bis in den frühen Morgen hinein nicht abklingen. (jost)