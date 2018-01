Orden mit Leuchteffekt zum Jubiläum

Seligenstadt - Elf mal Elf: Das höchste Jubiläum im karnevalistischen Brauchtum feiert die Turngesellschaft Seligenstadt (TGS) in diesem Jahr. Zum Start in dieses närrische Jubiläum hat der Verein zwei neue Ratsherren vorgestellt und den Kampagnenorden präsentiert.

Der frisch gebackene Ratsherr Florian Beck ist den Seligenstädtern als Leiter des Edeka-Marktes an der Steinheimer Straße bekannt. Beck kam 1982 in Heidelberg zur Welt. Zur Fastnacht kam er 1989 im Alter von sieben Jahren. Als Page der Prinzessin war er bis 1996 im Carneval-Club Grün-Weiss Oftersheim Mitglied. Später hat er sich als Standarten- und Fahnenträger dem Fanfarenzug der Kurpfälzer Trabanten aus Heidelberg angeschlossen. In dieser Kampagne wird er in die Sellestädter Schlumberfastnacht eingeführt. Beruflich hat Beck nach der Schule eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei Edeka Südwest absolviert. Nach Stationen im Vertrieb und als Bezirksleiter bei der Firma Kraftfoods wurde ihm im Januar 2017 der Edeka in Seligenstadt angeboten. Nach kurzer Erkundung des Städtchens war ihm klar: Dort möchte er leben und sich selbstständig machen.

Der zweite Ratsherr Matthias Cadek wurde 1979 in Offenbach geboren. Er ging in Seligenstadt zur Schule, studierte anschließend in Würzburg Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt betriebswirtschaftliches Steuerrecht. Seit 2010 arbeitet er mit seinem Vater Bruno Cadek (Ratsherr 1993 mit Andreas Diess) in der dritten Generation im Steuerbüro in Seligenstadt.

Matthias war schon als kleiner Junge bei der TGS. Im Kinderturnen bei Renate Kreuzer turnt inzwischen schon sein Sohn Fabian und bald auch seine Tochter Lisa. Sportlich war er später in der Leichtathletik und beim Lauftreff aktiv. Seit 2008 gehört er zur Fußgruppe „umgewerfelte Stehuffmännscher“, wo er auch seine Frau Anne kennenlernte. Als regelmäßiger Besucher der TGS-Galasitzungen ist er quasi ein alter Hase in der silber-blauen Fastnacht. Im Verein wurde er bereits für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Außerdem war er ein Schüler des Ehrenpräsidenten Manfred Kreis, was ihn in besonderer Weise zum Ratsherren qualifiziert. Denn aus der Gilde der ehemaligen Schüler entstammen viele Schlumbernarren in hohen Ämtern.

Die Zahl Elf steht im Mittelpunkt des Kampagnenordens der TGS. Egalité , Liberté, Fraternité: Aus den Anfangsbuchstaben des Freiheitsrufs der Französischen Revolution – wobei die Narren bewusst die ersten beiden Worte vertauschen – bildet sich das Wort und damit die Zahl ELF. In Ziffern dargestellt symbolisieren die beiden Einsen die Prinzenpaare. Ein einziges Mal im Leben ist es gegeben, dass man als Narrenpaar das Schlumberland regiert. Je eine Eins steht hierbei für den weiblichen und den männlichen Part. Und das gilt auch für das Kinderprinzenpaar, welches die TGS in dieser Kampagne zum 35. Mal stellt. Und nicht zuletzt steht die Elf für einen der höchsten karnevalistischen Feiertage, die alljährliche Kampagneneröffnung am 11.11. Da das Herz der TGS-Karnevalisten seit 121 Jahren für das Brauchtum im Schlumberland schlägt, muss auch das im Orden gezeigt werden.

Dirk Winter, zuständig für den Entwurf, wies auf eine bisher noch nicht dagewesene Innovation hin: Leuchteffekte im Orden mittels LED-Technik. Damit ist ein lang gehegter Wunsch des Ordens-Designers der TGS wahr geworden. (kd)