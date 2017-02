Party ist ärgerliche Konkurrenz für Narren

Dreieich - Die närrische Saison ist bereits in vollem Gange, an diesem Samstag stehen für die Dreieicher Vereine nun die ersten große Karnevalssitzungen an. Die Vorfreude trübt jedoch die Großveranstaltung „Dreieich im Schnee“, die zeitgleich Feierfreudige anlocken will. Von Julia Radgen

„Von uns aus kann es endlich losgehen, wir sind bereit“, sagt Miriam Menzel, Pressewartin der Karnevalsabteilung im SG Götzenhain vor dem ersten Sitzungswochenende. Am Samstagabend veranstaltet der Verein mit „Karneval Total“ in der SG Narrhalla seine erste Sitzung. Zeitgleich feiern die Bremser in der SGK-Halle in Sprendlingen ihre „1. Nacht ohne Bremse“ und der TSC Bimmbär im Sprendlinger Bürgerhaus große Karnevalssitzung.

Der Vorverkauf laufe gut, sagt SG-Sprecherin Menzel. Die Karnevalisten freuen sich vor allem darauf, ihre in Eigenregie umgebaute Sektbar einzuweihen. Doch eine Konkurrenzveranstaltung trübt die Stimmung: „Wir werden am Samstag sehen, ob Gäste um Mitternacht sagen, sie ziehen weiter“, sagt Menzel. Das befürchten auch andere Narren, denn parallel zu den drei Sitzungen am Samstag lädt der Verein Zukunft zur Après-Ski-Party „Dreieich im Schnee“ an den Burgweiher Dreieichenhain ein, an der sich 22 Vereine beteiligen.

Menzel bedauert die Überschneidung am selben Abend. „Unsere Sitzungstermine stehen ein Jahr im Voraus fest, da hätte man sich abstimmen können“, gibt sie zu bedenken. Stattdessen konkurriere man nun durch eine ähnliche Zielgruppe mit „Dreieich im Schnee“ um Kundschaft. „Das ist schade, denn es ist eine tolle Veranstaltung“, sagt Menzel.

Jürgen Friedrich, erster Vorsitzender des TSC Bimmbär, sagt: „Das verschärft unsere Situation und entzieht uns Gäste, vor allem die Jugendlichen“. Es sei deprimierend, dass ein Verein mit über 40 Jahren Tradition mit einer „hochgezüchteten Veranstaltung“ konkurrieren müsse. „Das ist schon hart, aber Stärke gewinnt“, bemängelt Friedrich. Der Verein müsse durch den Kartenverkauf die Kosten für die Raummiete decken. „Wir merken es, wenn 30 oder 40 Gäste fehlen“, sagt der TSC-Vorsitzende. „Ich bezweifele, dass sich Zukunft Dreieich damit einen Gefallen tut“. Vom Verein war gestern niemand zu erreichen.

Narren stürmen Rathaus in Dreieich-Sprendlingen: Bilder Zur Fotostrecke

Verärgert sind auch die Bremser, wie Karin Forner mitteilt: „Es ist ein sehr ungünstiger Termin“. Wirkliche Konkurrenz sei „Dreieich im Schnee“ aber nicht für die Karnevalisten aus Buchschlag gewesen: „Das hat uns nicht belastet, denn unsere Sitzung war schon vorher ausverkauft“, sagt Forner. Für den Bremser-Bembel-Abend am Vortag in der SKG-Halle gebe es aber noch Karten.

Der Sprendlinger Karneval Verein SKV hält erst eine Woche später, am 18. Februar, seine große Fastnachtsschau im Bürgerhaus, ab. Der Verein, der das diesjährige Prinzenpaar stellt, ist zufrieden, wie der erste Vorsitzende Joachim Weiß mitteilt. „Der Vorverkauf läuft super, unsere Hoschebäuch Sause am Fastnachtssamstag ist schon ausverkauft“. Weil auf die Saalfastnacht die Straßenfastnacht folgt, hofft Weiß nun vor allem auf eins: „Wir wünschen uns schönes Wetter für die Umzüge.“