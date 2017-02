Stadt kann Rathaussturm der Narren nicht verhindern

Offenbach - Samstagmittag, 13.11 Uhr, Prinz Christian I. und Prinzessin Svenja I. von Lederanien rollen im historischen Opel Rekord vom Aliceplatz auf das Rathaus zu. Ihr Ziel: Der Schlüssel zum Amtsgebäude und die Stadtkasse. Kurz: Die Regentschaft über Offenbach. Von Peter Klein

Im Gefolge hat das Prinzenpaar Musikzüge, Gardemädchen und Elferräte. Mit karnevalistischen Reimen versucht Bürgermeister Peter Schneider das Beamtenschiff zu verteidigen. Vergeblich, einige gereimte Wortgefechte und einige Ladungen aus der Konfettikanone später wechseln Rathausschlüssel und Stadtkasse den Besitzer. Bis Aschermittwoch regiert der Frohsinn in Offenbach – zumindest symbolisch. Zunächst sind Kämmerer Peter Freier, mit Schal der Ranzengarde, die ihn als Bürgeler ausweist, und Bürgermeister Peter Schneider am Bierstand guter Hoffnung, in diesem Jahr die Verwaltungshochburg verteidigen zu können. Wurde doch extra das wuchtige Beamtenschiff als Bollwerk gegen den Frohsinn vor dem Rathaus platziert. Doch das närrische Volk ist in der Überzahl.

+ Nach dem Rathaussturm herrschte wieder Friede, Freude, Eierkuchen auf dem Beamtenschiff. Politiker und Narren feierten im Einklang. © Klein In einem historischen Opel Rekord, den das Kennzeichen „OF – Hallau“ ziert, nähern sich die Hoheiten des Frohsinns, ziehen eine Runde über die Frankfurter Straße und die Große Marktstraße und sammeln ihre Truppen. Für den Rathaussturm haben sich Christian I. und Svenja I. Unterstützung von außerhalb geholt. Neben der Stadtgarde Offenbach machen der Fanfarenzug Zauberklang Gießen, der Spielmannszug Hainburg und Sound of Frankfurt schon von weitem auf die Sturmtruppen des Frohsinns aufmerksam. Auch auswärtige Hoheiten wohnen dem Spektakel bei. So Baron Chris und Contessa Eva-Lotte von den Babbschern aus Obertshausen und Prinz Moritz von den Katholischen Karnevalisten Mühlheim.

Als sich die Karnevalisten am Aliceplatz in Bewegung setzen, eilen Freier und Schneider in ihr Beamtenschiff, erhalten Unterstützung von Stadtverordnetenvorsteher Stephan Färber im Piratenkostüm und von Stadtrat Felix Schwenke. Der Bürgermeister fordert die bunte Schar auf, doch „bitteschön den Beamtenschlaf nicht zu stören und sich zu trollen“. Er bietet alles auf, um die Narren zu besänftigen. Er gibt Freibier und er droht mit Knöllchen. Doch die Karnevalisten wollen mehr. Der Till des OKV, Karlheinz Eitel und Sitzungspräsident Simon Isser, der in diesem Jahr den erkrankten Landesverweser Manfred Roth vertritt, antworten ebenso in Reimform. Sie wollen den Rathausschlüssel und die Stadtkasse. Ihrer Forderung verleiht die Konfettikanone der Elfer von 1896 fröhlich Nachdruck.

Schließlich wechseln Stadtkasse und Schlüssel symbolisch den Besitzer. Gemeinsam grüßen Politik und Narren mit fröhlichem „Offenbach Hallau“. Prinz und Prinzessin ziehen mit Elferräten ins Casino des Rathauses. Während die Politiker für ihre standhafte Verteidigung Fastnachtsorden erhalten, zählen das Kinderprinzenpaar von Burgilla. Prinz Keanu I. und Prinzessin Vanessa die I., und die Hoheiten der Ranzengarde aus Bürgel die Münzen in der Stadtkasse. Immerhin 60 schokoladene Golddukaten hat die Rathausspitze für die Herrschaft des Frohsinns hinterlassen.