Riesensause beim Freitagsfasching

Was hat ein Mexikaner mit dem Trinkspiel Bier-Pong zu tun? Beide feiern ausgelassen beim Freitagsfasching in der Stadthalle.

Offenbach - Mit einem überarbeiteten Konzept und etlichen neuen Akzenten hat das Amt für Kulturmanagement den Freitagsfasching an den Start gebracht. In der Stadthalle feierte das Partyvolk ausgelassen zu Schlagern und Stimmungshits bis in die Nacht. Von Harald H. Richter.

Das Vergnügen in der Stadthalle erweist sich als effektvoller Glanzpunkt im närrischen Veranstaltungsgeschehen Offenbachs, aber einiges ist anders als früher. Das Publikum verjüngt, die Musik nicht mehr so rockig, dafür feuern Kanonen Flitter und Konfetti in die Partyschlager trällernde Menge, zieht eine Polonaise nach der anderen durch den Saal. Und das Imperium ist zurück, denn ein Dutzend Charaktere aus dem Krieg-der-Sterne-Universum bahnt sich einen Weg durchs Foyer. Inmitten vieler närrisch Kostümierter, die zum konzeptionell überarbeiteten Freitagsfasching gekommen sind, bedeuten sie zwar nichts Ungewöhnliches, doch hinter dem Aufmarsch des Kostümclubs „501st – German Garrison“ steht ein wohltätiger Zweck.

Im Getümmel animiert Osman Göverim, Caféhausbesitzer und bekennender Star-Wars-Fan, zum Fotoshooting mit den Achtung gebietenden dunklen Lords und in weiße Sturmtruppen-Rüstungen gesteckten Soldaten aus dem Filmepos. „Niemand muss es tun, aber wer etwas spendet, unterstützt die Werkstätten Hainbachtal“, erklärt Göverim. Auch Michael Frank, seit nunmehr 30 Jahren in Diensten der AWO-Behinderteneinrichtung, freut es, als sich die aufgestellte Spardose füllt.

Schnappschüsse entstehen auch wenige Meter entfernt. „Erstmals haben wir einen Passbildautomaten aufgestellt“, sagt Sabine-Lydia Schmidt vom veranstalteten Amt für Kulturmanagement der Stadt, das die beliebte Party mit frischen Akzenten aufpoliert hat. Es zwängen sich sogleich sieben Mitglieder der OKV-Abordnung rekordverdächtig in die enge Zelle und lächeln, als es Klick macht, vergnügt in die Kamera. „Wie blödelnde Kinder“, kommentiert Sigrid Isser amüsiert den Spaß, dem sich selbst ihre erwachsenen Söhne nicht entziehen. Das lederanische Prinzenpaar Christian I. und Svenja I. sind da bereits von der Bühne abgetreten, wo Moderator Felix Moese die von den Star-Wars-Figuren begleiteten Regenten mit den Beinamen Luke Skywalker und Prinzessin Leia angekündigt hat.

Das Programm leitet Schlagersänger Tim Toupet mit seinen Hitraketen ein. Der singende Friseurmeister aus der Nähe von Köln, der im wahren Leben Tim Bibelhausen heißt, behauptet darin nicht nur, er habe die Haare schön und sei ein Döner, sondern treibt den rund 800 Gästen mit seinem neuesten Song „1,2,3,4“ gleich einen passenden Karnevalsschlager in die Gehörgänge. Jerome van Baker und seine Coverband aus Dieburg treten danach in glitzernden Pailletten-Kostümen ins Rampenlicht, legen reihenweise Partyhits und NDW-Kracher nach und sorgen neuerlich für eine volle Tanzfläche. Temperamentvoll kommen die Mädels der Wild Diamonds daher. Die seit 2010 bestehende Tanzformation der BWR Mozarthusaren legen Twist und Rock‘n’Roll aufs Parkett, nicht nur für Rockfasching-Nostalgiker ein Genuss.

Danach eifern zwei Dutzend Kandidaten beim Kostümwettbewerb um die Gunst des zu messbarem Applaus ermunterten Publikums. Ein Schallpegelgerät hilft, die Besten zu ermitteln. Am Ende bekommt der 27-jährige angehende Gymnasiallehrer Erik Jäger, den die Freundin als leuchtende Sonnenblume ausstaffiert hat, den Hauptpreis: ein Sonntagsbrunch im Vier-Sterne-Hotel. Auch die zweitplatzierten Schneeköniginnen Jenny und Jessie aus Offenbach dürfen sich bald verwöhnen lassen. Sie erhalten eine Einladung zur „Kino kulinarisch“-Gala in der Alten Schlosserei. Später bespielt DJ Felix Moese mit treibenden Rhythmen den Dancefloor, auf dem umherhoppelnde Schneehasen sich ebenso ausgelassen vergnügen wie schillernde Nachtfalter und Alt-Hippies.