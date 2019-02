Bald gehen Narren auf die Straße

Jügesheim – Seit vergangenen Oktober laufen die Vorbereitungen für den Giesemer Fastnachtszug. Jetzt laufen auch die Narren bald selbst. Am Dienstag, 5. März, setzt sich der närrische Lindwurm um 14 Uhr am Bahnhof in Bewegung.

Das kunterbunte Vergnügen steht diesmal unter dem Motto: „Heute hat ganz Rodgau Spaß beim Fastnachtszug in Giesem uff de Gass!“ Aufstellung ist um 13.30 Uhr an der Weiskircher Straße, los geht’s dann am Bahnhof. Wer noch mitmachen möchte kann sich bei der Vorsitzenden der Interessengemeinschaft der Ortsvereine (IGEMO), Petra Seyffarth, unter Telefon 0172-6819636 melden.

Die Moderation übernimmt in bewährter Weise der Fastnachtsexperte Eddy Behrend. Er stellt die Gruppen am Bahnhof dem Publikum über Lautsprecher vor. Wichtig: Am Dienstag fahren keine Busse den Bahnhof in Jügesheim an. Ausgangspunkt und Ziel ist der Bahnhof. An der S-Bahn-Station löst sich der Zug dann auf. Die IGEMO nimmt dabei erstmals die Hilfe des Sicherheitsdienstes Rhein-Main in Anspruch. „Wir müssen aus Sicherheitsgründen das Chaos vom letzten Mal unbedingt vermeiden“, begründet Seyffarth die Maßnahme. Es ist also kein Scherz verkleideter Narren, sobald Sicherheitspersonal zu Disziplin am Ende des Zugs aufruft.

Am Bahnhof gibt es Getränkestände, sodass man dort auch nach dem Zug noch feiern kann. Toiletten werden aufgestellt. Bis dato sind 50 Zugnummern dabei, darunter sechs Kapellen (drei weniger als 2018) und acht Wagen. Eine Jury aus Marianne Kneißl, Horst Köppler, Maria Dörr und Christa Sattler wird die Idee, Ausführung und Darstellung der Nummern wieder bewerten. „Wir freuen uns natürlich auch wieder auf die geschmückten Häuser am Wegesrand“, wirbt Seyffarth für ein buntes Bild. Komponist Jens Joneleit, Kulturpreisträger 2010 vom Musikverein Nieder-Roden, hat eigens für den Zug einen Marsch arrangiert, der am 5. März seine Uraufführung erlebt. Titel: „Katzenbär“.

Plaketten, deren Erlös der Zugfinanzierung dient (Kapellen, Versicherungen, Straßenreinigung, Gema-Gebühren) werden verkauft an Eisenbahnstraße / Ecke Elbinger Straße, Theodor-Heuss-Straße, Ketteler Straße, Weiskircher Straße / Ecke Wasserfallstraße, Finkenweg / Egerstraße, Egerstraße / Eisenbahnstraße, Konrad-Adenauer-Straße / Hochstädter Straße, Bahnhof, Babenhäuser Straße / Südring, Dudenhöfer Straße / Südring.

Die Plaketten, die auch in Geschäften und bei der Sparkasse ausliegen, kosten zwei Euro. Bürgermeister Jürgen Hoffmann appelliert: „Zwei Euro sind nicht viel. Das sollte es jedem wert sein. Es geht darum, Wertschätzung gegenüber den Organisatoren auszudrücken und die Veranstaltung zu erhalten.“ (bp)

