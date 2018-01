Sechs Stunden (fast) ohne Fehlzündung

An die tausend begeisterte Gäste erlebten das „Feuerwerk der guten Laune“ in der Stadthalle. Das Konzept des OKV greift nun schon seit etlichen Jahren: den einzelnen Vereinen die jeweilige klassische Sitzung, ihrem Überbau aber eine Mischung aus Tradition und dem, was neudeutsch Comedy heißt. So kommt das „Feuerwerk der guten Laune“ sechs Stunden lang ohne Tusch zur Pointe aus, die Stadthalle ist bumm-baaf-freie Zone, Akzente darf aber das unvermeidliche „Offebach – hallau!“ setzen: schon beim von Flammen und Guggemusik begleiteten Gang über den roten Teppich in die Narhalla.

Im Publikum genießt einer seine letzte OKV-Veranstaltung in offizieller Funktion: Oberbürgermeister Horst Schneider, der am Freitag von Felix Schwenke (ebenfalls da) abgelöst wird, erlebt die Inthronisation eines anderen Horsts mit.