Sechsstündige Sitzung der SFF überzeugt auf ganzer Linie

Beeindruckende Showtänze, wortgewandte Büttenreden und herrliche Schunkelrunden präsentierten die Seligenstädter Fastnachtsfreunde (SFF) dem Publikum in der sechsstündigen Sitzung. Der Elferrat eröffnete mit virtuosen Melodien und großer Spiellaune auf Nasenflöten: Genialer Einstieg, der Lust auf mehr machte. Wer bereits bei der ersten Nummer lautstarke „Zugabe“-Rufe erhält, hat definitiv etwas richtig gemacht. Kurz darauf wurde das Prinzenpaar Tina und Gerald begrüßt. Mit einer gereimten Presseerklärung machten die karnevalistischen Tollitäten ihrem Unmut kund, man habe in Veröffentlichungen ihre Namen verwechselt und falsch geschrieben.

+ Die Zweite Schautanzgruppe der Seligenstädter Fastnachtsfreunde entführt die Zuschauer mit Schwimmreifen, Segeln und hochseetauglichen Choreografien in die Weiten des Ozeans. © Majewsk i

Nach den ruhmreichen Worten des Prinzenpaares brachten Kimberly Hill, Chayenne Schmidt, Lea Höfling und Ivana Jokic Rhythmus auf die Bühne des Riesensaals: Mit hervorragend choreografierten Solotänzen begeisterten die Gardetänzerinnen das Publikum. „Diese Damen sind aus lila Edelholz geschnitzt. Das merkt man bei jedem Schritt!“, so der Sitzungspräsident Michael Millitzer. Anschließend versuchte sich Ali Pietz am Protokoll, doch bereits nach den ersten Versen stellte man fest, dass diese Sisyphusaufgabe nicht alleine bewältigt werden kann. Und so schickte der Elferrat Dirk Rollmann als Reimhilfe aus den eigenen Reihen in die Bütt. Im Protokoll wurden Vereinsinterna wie der Ausbau des Vereinsheims, Lokalpolitisches wie die Situation rund um die Seligenstädter Fähre, Nationales rund um die Regierungsbildung, aber auch Globales angesprochen: „Wir sollten uns erst mal selbst hinterfragen, wozu wir mit unserem Konsumverhalten beitragen!“ Ein herrliches Protokoll, das zur Begeisterung des Publikums mit Humor und Intelligenz überzeugte. „Der Vortrag war wirklich klasse, die haben sich echt was einfallen lasse’!“, kommentierte Sitzungspräsident Millitzer mit stolzer Brust.