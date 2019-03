Überblick: Die Umzüge am Fastnachtsdienstag

Am Fastnachtsonntag, 3. März, finden dann in drei Hanauer Stadtteilen die traditionellen Faschingsumzüge statt. Bereits um 13 Uhr startet im Stadtteil Tümpelgarten der Faschingsumzug in der August-Schärttner-Straße. In Steinheim stellt sich der närrische Lindwurm in der Schönbornstraße auf, um ebenfalls pünktlich um 13.11 Uhr starten zu können. In Klein-Auheim startet die "Klanaamer Laafparad" um 14.31 Uhr am Aufstellort Am Flurkreuz.