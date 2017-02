Übersicht zu den Fastnachtsumzügen der Region

Offenbach - Am Wochenende geht die Kampagne in ihre heiße Phase. In vielen Städten herrscht Ausnahmezustand, wenn Fastnachtsumzüge unterwegs sind.

BABENHAUSEN

Am Fastnachtsdienstag setzt sich zum 62. Mal ein närrischer Lindwurm in Gang. Start ist um 13.11 Uhr. Nach drei Böllerschüssen wird Zugmarschall Helmut Fendt 59 Zugnummern anführen. Musikalisch schreitet der Fanfarencorps „The Sound of Frankfurt“ dem Narrenwurm voran.

BRUCHKÖBEL

Der Umzug in Niederissigheim setzt sich am Sonntag, 26. Februar, gegen 13 Uhr auf der Karl-Eidmann-Straße in Bewegung. Er dauert etwa zwei Stunden, weil die gleiche Strecke zweimal abgefahren wird. Angemeldete Zugnummern gibt es 34.

FRANKFURT

Am Fastnachtssonntag, 26. Februar, arbeitet sich der große Frankfurter Fastnachtszug ab 12.11 Uhr unter dem Motto: „Frankfurts Fastnacht, die gefällt – Spaß und Tanz im Narrenzelt!“ auf einer Strecke von vier Kilometern durch die Innenstadt. 3 000 Mitwirkende sind dabei, darunter 100 Vereine und Verbände, 20 Kapellen und 35 Motivwagen. Rund 220.000 Zuschauer werden erwartet. Für Kinder gibt es einen Umzug am Fastnachtssamstag, der sich ab 14.11 Uhr von der Konstablerwache bis zum Römerberg bewegt. Die heimliche Hochburg der Frankfurter Fastnacht ist Heddernheim. In diesem Jahr soll es 111 Zugnummern geben. Man rechnet mit bis zu 100.000 Zuschauern.

DIEBURG

Spannend wird es für die Dieburger am Fastnachtssonntag: Pünktlich um 14.11 Uhr wird das neue Prinzenpaar aus den Türen des Bahnhofs treten und mit dem Schlachtruf „Dibborsch Äla!“ begrüßt. Traditionell sind die Namen der Dieburger Tollitäten bis dahin das bestgehütete Geheimnis der Stadt. Beim großen Umzug mit mehr als 3 000 Teilnehmern sind die vielen privaten Fußgruppen der Hingucker. Der Gaudiwurm startet am Fastnachtsdienstag um 13.33 Uhr. Wegen der zahlreichen Straßenbaustellen in Dieburg muss er in diesem Jahr einen leicht veränderten Weg nehmen.

DIETZENBACH

Der Dietzenbacher Umzug führt am Fastnachtssamstag ab 15.11 Uhr mit 21 Zugnummern durch die Altstadt. Er beginnt auf der Frankfurter Straße und endet später am Harmonieplatz.

DREIEICH

Der Götzenhainer Umzug startet am Sonntag um 14.11 Uhr in der Frühlingstraße, der Sprendlinger am Fastnachtsdienstag um 15.11 Uhr in der Darmstädter Landstraße.

EGELSBACH

Der Zug startet am Samstag, 25. Februar, um 15.11 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße vor dem Rathaus.

HANAU

Pünktlich um 14.11 Uhr beginnt am 25. Februar der Fastnachtszug, dessen 60 Zugnummern sich zwei Stunden lang durch die Innenstadt schlängeln. Am Fastnachtssonntag, 26. Februar, startet um 13.11 Uhr im Tümpelgarten der Fastnachtsumzug in der August-Schärttner-Straße. In Steinheim stellt sich der närrische Lindwurm in der Schönbornstraße auf, um ebenfalls pünktlich um 13.11 Uhr starten zu können. In Klein-Auheim beginnt die „Klanaamer Laafparad“ um 14.31 Uhr. Den Schlusspunkt setzt am Fastnachtsdienstag, 28. Februar, der Umzug in Großauheim, der eineinhalb Stunden dauern wird.

HEUSENSTAMM

Am Dienstag um 14.11 Uhr geht’s los, der kleine, aber feine Zug startet am Schloss, führt durch die Altstadt, den Stadtteil rund um die Patershäuser Straße und die Frankfurter Straße bis zur Höhe Adalbert-Sitfter-Schule.

MAINTAL

Den Dörnigheimer Fastnachtsumzug am Samstag, 25. Februar, mit 99 Zugnummern beginnt um 14.11 Uhr in der Berliner Straße, Dauer: ungefähr zwei Stunden.

MÜHLHEIM

Der Rosenmontagszug bewegt sich ab 14.11 Uhr von der Taunusstraße zur Offenbacher Straße. Die Ortsdurchfahrt B43 ist in Fahrtrichtung Offenbach ab zirka 12 Uhr gesperrt. In Lämmerspiel schlängelt sich der Fastnachtsdienstagszug ab 14.11 Uhr von der Mühlheimer Straße bis in den Offenbacher Weg, wo er sich in der „Kerchkurv“ auflöst. Ab 12.30 Uhr sind die Ortsdurchfahrten der nach Obertshausen führenden L3064 und der nach Hausen und zu den Auffahrten der A661 führenden K191 gesperrt.

NEU-ISENBURG

Der Lumpenmontagsumzug beginnt um 14 Uhr an der Frankfurter Straße/Carl-Urlich-Straße. Vorgesehen sind 66 Wagen, Gruppen und Musikzüge. Bereits um 6.30 gibt es einen Weckzug durch den Alten Ort mit Hexen und Lumpen, um 10 Uhr wird die Linsensuppe an der Bahnhofstraße ausgegeben.

OFFENBACH

Am Fastnachtssamstag um 14 Uhr zieht der Zug mit 26 Nummern durch Bieber. Am Dienstag darauf beginnt um 14.31 Uhr die traditionelle „Kappenfahrt“ in Bürgel. Die Ranzengarde Bürgel rechnet mit bis zu 15.000 Schaulustigen. 50 Zugnummern hätten sich angemeldet, vier Spielmannszüge seien dabei.

RODGAU

Der Giesemer Fastnachtszug startet am Dienstag um 14.01 Uhr am Jügesheimer Bahnhof. Der Zug ist 60 Nummern lang – überwiegend Fußgruppen und ein Dutzend Wagen. Acht Kapellen machen Stimmung.

RÖDERMARK

Um 13.20 Uhr brechen 1200 Fastnachter, aufgeteilt in 35 Gruppen und Wagen, in der Ober-Rodener Friedrich-Ebert-Straße auf, um Bürgermeister Roland Kern in Ketten zu legen. Durch Urberach schlängelt sich der Rosenmontagszug zum 21. Mal: Die Fastnachter machen sich um 14.33 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße auf den Weg.

SELIGENSTADT

Der Rosenmontagszug mit 26 Wagen nimmt am 27. Februar um 14.01 Uhr vor der Evangelischen Kirche Aufstellung und zieht von dort zum Marktplatz. Bis zu 40.000 Besucher werden erwartet. Am Fastnachtssonntag gibt es um 14.31 Uhr einen eigenen Kinderumzug. Mit dem Auto anreisende Gäste werden gebeten, das Parkhaus am Friedhof sowie Parkplätze der großen Einkaufszentren an den Ortseingängen und am Schwimmbad zu nutzen. Verkehrsgesellschaft „VIAS“ bedient mit erweiterten Zügen die Bahnstrecke Hanau-Babenhausen. Regionalbuslinien werden je nach Strecke bis 21 Uhr ums Veranstaltungsgelände geleitet. Für die Mainfähre gelten erweiterte Fahrzeiten, jedoch werden zwischen 11 und 18 Uhr keine Fahrzeuge übergesetzt. (red)