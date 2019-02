Tanzfreudige Fastnachter in Rumpenheim

Offenbach – Ein buntes Programm bot das Konzert Orchester Offenbach (KOO) bei seiner Fastnachtsitzung am vergangenen Samstag im Bürgerhaus Rumpenheim. Mit zahlreichen Tanzdarbietungen wurde das Publikum zum Mittanzen und Feiern animiert. Von Zafer Cin

Dabei hatten sich die Rumpenheimer Hilfe aus Dietzenbach geholt. Und nach Mitternacht ging die Feier mit Schlagerhits und Oldies von PFH (Peter, Frank und Hugo) weiter. Unterstützt durch „Sulmanafetza“ und die Tanzgarde marschiert der Elfer-Rat des KOO pünktlich um 19.11 Uhr ins Bürgerhaus ein. Mit ihren Schlag- und Blasinstrumenten bietet Sulmanafetza bereits einen Vorgeschmack auf den lauten und rockigen Abend und unterstreicht dies auch bei ihren zwei weiteren Auftritten. Bereits nach dem Gardetanz der „Bobbelsche“ ehrt Kommandeuse Petra Heckelmann einige Mitglieder des KOO, darunter zwei Nachwuchstänzerinnen der zuvor Aufgetretenen.

Die „Danzing Starz“ und im Anschluss die „Mini-Midi-Tralala“ des KOO präsentieren einen Mix aus Gardetanz und Hip-Hop. Vor allem bei den „Mini-Midi-Tralala“ heißt es mit ihren Outfits im wahrsten Sinne des Wortes „Manege frei“, indem sie Zirkusakrobatik mit waghalsigen Moves und Sprüngen zum Besten geben.

Dietzenbacher Unterstützung kommt in Form des Prinzenpaars aus der Kreiskommune sowie mit einem Solotanz von Marc Wieser von der 1. Dietzenbacher Tanzgarde. Sie bereiteten die Bühne für den Einzug des Offenbacher Prinzenpaars. Begleitet von Vertretern des Offenbacher Karnevalsvereins und unter tosendem Applaus geben sich seine Majestät Prinz Andy I. von Lederanien und Prinzessin Melli I. von Lederanien die Ehre.

Kinderprinzenpaar motiviert zur Polonaise

Danach zeigt die Damengarde des KOO, dass Alter keine Ausrede ist, wenn es um Sport geht. Zu Klassikern der 90er-Jahre wie „Coco Jambo“ beweisen sie mit ihren bunten Stirnbändern und Kniestrümpfen während ihrer Aerobic-Show, dass man auch im reifen Alter sportlich sein kann.

Süß und lecker wird es, während die „Flying Starz“ vom Mühlheimer Karnevalsverein zu Songs wie „Lollipop“ und „Candy Shop“ nicht nur einen Querschnitt der jüngeren Musikgeschichte zum Besten geben, sondern auch mit ihren Kostümen als M&M, Haribo oder Milka Lust auf Süßes machen. Diese Art der „Schleichwerbung“ wird noch verstärkt durch die „Fraggles“: Zu bekannten Werbesongs tanzt die Gruppe in Röcken und Shirts, die aus Werbeprospekten gebastelt wurden und präsentiert auf der Bühne ihr Motto „Jeder braucht Werbung“. Einige Gäste munkeln bereits scherzhaft, ob die genannten Marken den Abend gesponsert haben.

Eine echte Polonaise gibt es dann auch noch. Das Kinderprinzenpaar lässt es sich nicht nehmen, das Publikum zu einer Mitmachaktion zu motivieren und lässt rund 30 Gäste hinter sich durch den Saal schreiten.

Höhepunkt des Abends sind wohl die „Gärtner Zwillinge“, die in ihren Indianer- und Cowgirl-Outfits als „Stampfende Walze“ und „Aufziehende Wolke“ die „zwölf Monde in der Prärie Offenbachs“ Revue passieren lassen. Ihre Kostüme seien übrigens „aus den Tiefen des Amazonas“ und die Schuhe vom „Stamm der Zalando“ bestellt worden.

Witzig wird es auch am Ende des Abends mit dem Männerballet der „Golden Girls“, die mit ihren Schulmädchenkostümen und blonden Perücken sofort an Britney Spears und ihren Song „Hit me baby one more time“ erinnern und sogleich auch einen Tanz zu diesem Hit hinlegen.

Nachdem Schlagerstar Guiseppe Angelone, der auch bei DSDS war, mit Hits wie „Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n“ einen Vorgeschmack auf die Party im Anschluss an das Fastnachtsprogramm bietet, schließt eine eindrucksvolle Lichtershow der Gruppe „Kleeblatt“ den Abend. Mit Leuchtbändern umwickelte Majorettenstäbe werden hier von den Tänzerinnen im Dunkeln mit Einsatz von Schwarzlicht geschwungen, sodass durch Pyramiden und Hebefiguren schöne Bilder entstehen. Eine klasse Idee, die man sicher nicht nur bei Fastnachtsfeiern, sondern auch bei der einen oder anderen Geburtstagsfeier einsetzen kann.