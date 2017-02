Bei der Sitzung der Offenbacher 03 gab es auch nachdenkliche Töne

Bieber - Fünf Stunden geballte Fastnachtsfreude mit eigenen Nummern und Stimmungsgaranten aus der Region – das bot die Sitzung der Offenbacher 03 im Pfarrheim St. Nikolaus. Das Publikum vermisste nur eins: den Auftritt der Bänkelsänger. Von David Heisig

+ Die Frau des Protokolls: 03er-Vorsitzende Ilse Hammann. © Privat Samstagabend, kurz vor 19 Uhr: Rund um St. Nikolaus geht verkehrstechnisch nichts mehr. Der Ortskundige weiß: Entweder ist der Vorabendgottesdienst sehr gut besucht oder im Pfarrheim steigt eine Fastnachtssause. So ist es, denn die Offenbacher 03 haben zur Sitzung geladen. Pünktlich ist der Elferrat um Sitzungspräsident Stephan Färber. Gemeinsam mit dem Offenbacher Prinzenpaar, Svenja I. und Christian I., wird Einzug in die Narhalla gehalten. „Was gibt es Schöneres als Sonnenschein? Das seid ihr Narren aus Offenbach am Main“, gibt sich die Prinzessin selbst eine Antwort. „Aaahhh“, freut sich das Publikum. Die „Icebreakers“, die Guggemusiker der Stadtgarde, nehmen den emotionalen Schwung mit und heizen mit viel Tamm-Tamm ein. Danach heißt es wieder runterkommen. Protokollantin Ilse Hammann nimmt – wie es sich für ein anständiges Protokoll gehört – schwere Kost aufs Korn. Der neue US-Präsident und die „Doofies von der AfD“, die „Heil Trump“ schrien, sind hier Themenvorlagen. Keine Schenkelklopfer, nachdenkliches Sinnieren über das Weltgeschehen ist angesagt. Da kann einem schon mal ein Lacher im Hals stecken bleiben, weil die Erkenntnis durchsticht, dass das alles real ist. Bei ihrem Tipp an die aktuellen Kandidaten zur Offenbacher OB-Wahl aber wird es ulkiger: „Offenbach baut eine Mauer und lässt Frankfurt bezahlen.“ Viele Lacher. Noch mehr bei Hammanns Motto, die 03er „make Fastnacht great again.“ Viel Applaus.

Zum Wehmut vieler im Publikum lässt Färber seine politischen Statements am Abend aus. Kein Auftritt als Bänkelsänger, keine Präsidentenrede. Das Amt des Ersten Bürgers der Stadt verpflichtet doch zu strikter Neutralität, wohl auch beim Karneval. Er verbreitet den Hinweis, wer welche Nummer gesponsert habe. Das Publikum weiß, wie viel Ehrenamt in der Arbeit der 03er steckt. Aber auch, dass eine Show, die sich vor so mancher Fernsehsitzung nicht zu verstecken braucht, Glanznummern einkaufen muss. So punktet das über die Grenzen von Rhein-Main hinaus bekannte Elvis-Double Gerald Dinis mit gekonntem Hüftschwung. Der Saal bebt. Ebenso der junge Michael Reisert, bekannter Fastnachter aus dem Rodgau. Der erzählt von seinem Leben als Mundschenk. Er singt eigene Texte zu bekannten Melodien. Mimik und Gestik sitzen. Man merkt: Der steht nicht zum ersten Mal auf der Bühne. So ist das auch bei Andreas Kraus, dem „Dippemessbesucher“, der mit seiner Stimme spielt, mal wie ein HB-Männchen an die Decke geht, um gleich danach das Publikum sanft anzusäuseln. Das ist klasse. Viele Lacher, wenig kulinarisches Geschick hat Klaus Vogl als „Hobbykoch“ auf der Pfanne. Der Hobbykoch sei ein Mann, der vieles will und wenig kann, unkt er.

Fastnacht: Bilder zur Sitzung der 03er Zur Fotostrecke

Die Ehrungen des Abends zeigen: die rührigen Mitglieder sind das Herzstück der Vereinsarbeit bei den 03ern. Für seine besonderen Verdienste wird Fred Schulz mit der „Goldisch Eul“ geehrt. Zum Inventar gehört Charly Engert als „B-B-B-Bodooo“. In 65 Jahren hat er sich seine Karnevalsmeriten verdient. Mögen seine Kalauer kein kabarettistisches Hochniveau erreichen, im Pfarrheim treffen sie den Stimmungsnerv. So folgt etwa auf den Witz, er führe eine „Blumenehe“, weil sie verwelke und er verdufte, das kategorische „Ui-Ui-Ui-Au-Wau-Wau“. Als „Marius Müller-Westernhagen“ betritt er dann nochmal die Bühne und gibt Songs des deutschen Erfolgs-Barden zum Besten. Färber sieht sich danach genötigt, trotz selbst auferlegtem Raketenverbots doch eine steigen zu lassen.

Vorgetanzt wird natürlich auch. Ganz vorne weg die „Minis“ von der Gemaa Tempelsee. „Jetzt kommt was fürs Herz“, betont Färber. Die jungen Tänzerinnen begeistern als „Sieben Zwerge“. Bei der weiblichen Tanzgarde der Seligenstädter Fastnachtsfreunde haben die Männer etwas zum Gucken. Die Revanche für die Damen folgt bei den „Schlabbedabbern“, dem Männerballett des KV Aufenau. Der „Voodoo-Tanz“ im Totenkopf-Dress erinnert an die opulente Eröffnungsszene des letzten Bond-Streifens „Spectre“. Feste Showgröße sind die „Ollen Dollen“, ebenso wie die „Unlimited“, die mit Tanz durch die Historie des Vereins führen. Rock’N’Roll zeigt die Showformation „Twisted“ des RRC Jeunesse Offenbach. Nach gut fünf Stunden Show regnet es Luftballons vom Himmel, was nicht das Ende der Party bedeutet.