Tausende säumen die Straßen beim Faschingsumzug in Hanau

Und auf den Straßen, da stand schon lange vor den Böllerschüssen, mit denen sich die 46 Zugnummern von der Willy-Brandt-Straße aus in Bewegung setzten, musikalisch das Pferd auf dem Flur und „Schatzi“ wurde schlagermäßig gebeten, ein Bild von sich zu verschenken – warum auch nicht, Malle ist ja nur einmal im Jahr...

+ Mit fantasievollen Kostümen sorgten viele Narren für Aufsehen. © Kögel

Zu den Party-Hits, die es vom Marktplatz bis in die halbe Nürnberger Straße hinein zum Aufwärmen auf die Ohren gab, wurden Kreppel an vielen Verlaufsständen entlang der Zugroute angeboten, aber auch Sekt und andere Getränke, um die wetterbedingt unterkühlte Stimmung etwas anzuheizen. Viele Besucher ließen es sich am Straßenrand gut gehen, bis endlich die Spitze des Hanauer Faschingsumzuges in Sicht kam. Die „Kinziggeister“ ebneten mit schaurig-schönem Outfit und Guggemusik den Weg durch die Innenstadt.