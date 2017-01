„Toi-Toi-Männerballett“ der 1. KG Klein-Auheim feiert 25-jähriges Bestehen

Klein-Auheim - Es ist stets einer der Höhepunkte bei den närrischen Sitzungen der 1. Karnevalgesellschaft Klein-Auheim: Das Männerballett „Toi-Toi“ feiert sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Gegründet zum 101. Geburtstag des Hauptvereins sorgt die fröhliche Herrenriege mit den kräftigen Waden und ihren verrückten Outfits seit einem Vierteljahrhundert für tolle Stimmung. Und dafür sorgt im Hintergrund vor allem eine Frau. Von Holger Hackendahl

Carmen Schönberg trainiert „ihre Toi-Toi-Jungs“ seit Beginn ihrer Ballettkarriere. Dabei nimmt Trainerin ihre Männer – derzeit sind es 14 Herren im Alter von 39 bis 66 Jahren – beim Training jeden Dienstag im KG-Vereinsheim ganz schön ran und muss dabei selbst auch hin und wieder gute Nerven haben. Denn naturbegabte Tänzer sind ihre Schützlinge nun wahrlich nicht. Doch sie trainieren hart. Zur Zeit stecken sie natürlich mitten in den Proben für ihre Jubiläumsauftritte bei den KG-Kostümsitzungen am 11. und 18. Februar (jeweils ab 19.01 Uhr in der TSV-Halle). Verraten wird aber noch nichts...

Beim ersten Auftritt 1992 ging die damals sechsköpfige Truppe noch zaghaft und mit viel Lampenfieber im Tülltüttü zur Musik von Schwanensee auf die Bühne. Inzwischen stehen die Jungs, egal in welchem Kostüm, ihren Mann oder meist „ihre Frau“. Fürs Jubiläum habe man sich jedenfalls etwas Besonderes ausgedacht, weckt Trainerin Carmen Schönberg Vorfreude. Bierernst geht es beim Training jedenfalls nicht zu. „Wir haben immer viel Spaß zusammen, es wird viel gelacht bei den Proben“, erzählt die Trainerin mit einem Augenzwinkern, dass eine Kindergruppe vielleicht dann doch einfacher zu trainieren sei als das Toi-Toi-Männerballett.

„Von sechs Gründungsmitgliedern sind immer noch fünf aktiv dabei“, berichtet Abteilungsleiter und „Boss“ Dieter Winter. Er, Stefan Schönberg, Ulrich Joel, Thomas Bauer und Timo Friedmann konnten sich mit Trainerin Carmen Schönberg seither über starken Zuwachs freuen – ein Ergebnis des tollen Zusammenhalts und der stets guten Stimmung innerhalb der Truppe. „Frauen aus der KG gaben damals die Anregung zur Gründung eines Männerballetts“, erinnert sich Dieter Winter. „Beim 100-jährigen KG-Jubiläum traten zwei von uns als Paulchen-Panther-Nummernboys auf. Und so nahm das Drama seinen Lauf...“, schmunzelt er. Die erste Trainingsstunde im Herbst 1991 fand im Discoraum der Willi-Rehbein-Halle statt. „Bei Hebefiguren gab es dort so einige Blessuren - weil die Decke nicht hoch genug war.“ Seit 2007 wird im KG-Vereinsheim trainiert, dort ist die Decke auch höher...

Die Toi-Toi-Herrenriege war stets auch inspirierende Quelle für den KG-Hauptverein. In der trainingsfreien Zeit traf man sich donnerstags zum Stammtisch in der Gaststätte „Zur Krone“, längst sind weitere KG’ler dazugestoßen. Und die „Toi-Toi’ler“ sorgten auch dafür, dass die KG-Fußballabteilung nach langen Jahren wiederbelebt wurde.

Neben den Auftritten bei den KG-Kostümsitzungen sowie ab und an beim KG-Kehraus nahmen die „Toi-Toi’s“ in den vergangenen Jahren auch an einigen Männerballett-Wettkämpfen teil - in Maintal, Großauheim, Eppertshausen und in Mühlheim, wo mit toller Choreographie sogar ein 2. Platz heraussprang. Ob als Schwäne, Schwarzwaldmädels, Nussknacker, Zwerge oder Minions, das Toi-Toi-Ballett wusste schon in vielen Kostümen zu überzeugen. Und das wird den Herren sicherlich auch in diesem Jahr wieder gelingen. Knapp drei Wochen bis zum ersten großen Jubiläumsauftritt bleiben ja noch.