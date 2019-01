Tanz der Panzerknacker in Neu-Isenburg

Plötzlich regnet es Geldscheine zum Gesang von Horst und Holger Knippel: Ihr Kampagnen-Motto „Ohne Moos nix los“ haben die Watzedonier bei ihrer 122. Fastnachtssitzung am Samstagabend wie stets liebevoll inszeniert.

Neu-Isenburg – Sie gilt als handgemacht und ist deshalb bei den Isenburgern beliebt: Die Fastnachtssitzung der Watzedonier eröffnet traditionell den Reigen in Isenburg. Die närrische Abteilung der TSG feierte ihre 122. Sause und liegt damit an der Spitze im Städtchen.

Optisch haben die Narren das katholische Gemeindezentrum von St. Josef in einen „offenen Tresor“ verwandelt, passend zum Motto „Ohne Moos nix los“ tummeln sich Panzerknacker und Co. im Saal, Dagobert Duck gehört zum Bühnendekor. Dann regnet es zum fröhlich-närrischen Gesang von Horst und Holger Knippel sogar Geldscheine von der Decke – von denen auch Bürgermeister Herbert Hunkel möglichst viele für die Stadtkasse einfangen will.

Aktive Narren würdigen die Watzedonier diesmal mit dem Geldsack-Orden; dass dabei etwas schiefgeht, gehört zur ungezwungenen Atmosphäre der Watzedonier-Fastnacht. Als Sitzungspräsident Horst Knippel vermeintlich alle Ehrengäste mit Orden bedacht hat, springt ein Elfer an seine Seite und flüstert ihm etwas zu. „Herr Bürgermeister, ich hab’ Sie einfach überblättert“, erklärt Knippel daraufhin – bevor er dem Stadtoberhaupt seinen Orden verleiht. Echte Exemplare hat dafür das Isenburger Prinzenpaar Jörg III. und Martina I.

Die Mini-Garde eröffnet das Bühnenprogramm, danach tritt Horst Knippel erstmals als Protokoller in die Bütt – bekanntlich ging der „klaane dicke Troll“ (Hajo Düll) in den Ruhestand. Viel Beifall gibt es auch für den Tanz der großen Garde und den Schautanz der „Panzerknacker“. Für große Erheiterung sorgt „Messdiener“ Collin Murmann, als er berichtet, neben Beerdigungen und Einäscherungen auch die Kompostierung eines Veganers betreut zu haben. „Müssen die eigentlich bei der Auferstehung des Fleisches liegen bleiben?“, fragt er. Marita Daering begeistert mit ihren Erfahrungen als „Tusnelda“ und Manfred Locher klagt über seine Probleme mit dem Abnehmen.

Ein Höhepunkt ist die atemberaubende Show der jungen TSG-Gymnastinnen – allen voran die kleine Myla Vucinec, die nicht nur samt Ball in der Luft schwebt, sondern auf Händen getragen wird. Vor dem Finale läuft das Männerballett noch mal zur Hochform auf. Fazit: Es war mal wieder „so schee“ bei den Watzedoniern. (lfp)