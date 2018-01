Zwei Pauker hauen auf die Pauke

Klein-Krotzenburg - Wahrhaft würdige Regenten führen die Krotzeborjer Narren durch die Jubiläumskampagne. Als Prinz Thorsten II. ist Thorsten Krammig (39) der Schwiegersohn von Fastnachts-Urgestein Angelika Karkoska.

Seine Frau Britta war 1996 Prinzessin mit Wolfgang Barth, der fünfjähriger Sohn Finn 2015 Kinderprinz in der Kita Tabaluga. Als Berufsschullehrer wirkt Thorsten Krammig zwar beruflich in Karben, hat aber in der Heimat feste Wurzeln: Er ist aktiver Sänger und aktuell Vorsitzender beim Volkschor. Der Hainburger DLRG gehört er ebenso an wie dem örtlichen Tennisclub und dem Heimatverein.

Nadine Friedrich (21) studiert aktuell Grundschul-Lehramt in Würzburg und hat zuhause in Klein-Krotzenburg ebenfalls einen guten Namen: Sie ist Co-Trainerin der ÖVV-Prinzengarde, in der sie von 2010 bis 2017 selbst tanzte, und coacht außerdem die „Handbällchen“ bei der Turnerschaft. Auch zählt sie zu den Kinderprinzenpaar-Suchern der TKK. In der Freizeit ist sie als Rettungssanitäterin beim Arbeitersamaritberbund (ASB) in Großkrotzenburg aktiv und oft auf dem Bieberer Berg zu finden: Als bekennender Kickers-Fan fühlt sie sich im Block 2B daheim. (zrk)