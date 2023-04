11-jähriger in den USA niedergestochen, weil er jemanden als „NPC“ beschimpft hat

Von: Janik Boeck

In den USA wurde ein 11-jähriger Junge niedergestochen. Er hatte einen Mann als „NPC“ beschimpft. Die Polizei hat den Täter bereits gefasst.

Washington – Videospielen wird immer wieder nachgesagt, sie seien Schuld an allerlei Gewalttaten in der echten Welt. Verlässliche Belege aus Studien gibt es dazu nicht. In vielen Fällen ist Gaming einfach der erstbeste Sündenbock, über den sich aufgeregt wird. In einem Fall in den USA ließ sich die Kausalität aber nicht von der Hand weisen. Ein 11-jähriger Junge wurde niedergestochen, nachdem er einen Mann als „NPC“ beschimpft hatte.

11-jähriger beschimpft Mann als „NPC“ und wird deswegen niedergestochen

Das ist passiert: Am Mittwoch, dem 22. März, beleidigten Joshua Federov und sein 11-jähriger Freund einen 29-jährigen Mann als „NPC“. Dieser zog daraufhin wohl ein Messer und verfolgte die Jungen bis in einen Dollar-Tree-Store. Berichten von Fox 13 Seattle zufolge habe der Täter den 11-jährigen dort mehrfach verletzt.

Was ist ein NPC? In Videospielen sind NPCs (non-player characters) unspielbare Charaktere, mit denen Spieler interagieren können. Verbündete NPCs handeln für gewöhnlich berechenbar und können nur wenige, sich immer wiederholende Handlungen ausführen. Das hat dazu geführt, dass NPC als Beleidigung für andere Menschen genutzt wurde. Weil NPCs keinen eigenen Willen haben und in ihren Handlungen so beschränkt sind, wird die Formulierung genutzt, um jemandes Intelligenz zu beleidigen.

Wie geht es dem Jungen? Nach der Messerattacke wurde der 11-jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort konnte er stabilisiert werden. Dem Bericht zufolge ist der Junge inzwischen wieder zuhause und auf dem Weg der Besserung. Der Täter wurde dagegen zweifach angeklagt. Ihm wird der Angriff mit einer Waffe und der Angriff auf ein Kind zur Last gelegt. In einem anderen Fall kam es bei einer LAN-Party zum Mord, als sich ein Streit zweier Freunde eskalierte.

In den USA wurde ein 11-jähriger niedergestochen, weil er jemanden als „NPC“ bezeichnete © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Es kommt immer mal wieder zu Gewalt: Obwohl eine erhöhte Gewaltbereitschaft wissenschaftlich noch nicht mit Gaming als solchem in Verbindung gebracht werden konnte, kommt es immer mal wieder zu Gewalttaten, die mit Videospielen in Verbindung stehen. Ein Streamer tötete beispielsweise eine schwangere Frau und wollte GTA als Alibi nutzen.