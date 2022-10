GeForce RTX 4090 und 4080 vorbestellen – So bekommt ihr die neuen Grafikkarten

Von: Aileen Udowenko

GeForce RTX 4090 und 4080 vorbestellen – Hier könnt ihr die neuen Grafikkarten kaufen © Nvidia

Nvidia bringt mit der GeForce RTX 4090 und 4080 zwei komplett neue Grafikkarten auf den Markt. Hier können Gamer die neuen Modelle vorbestellen.

Hamburg – In einem Stream stellte Nvidia seine neue Graffikkartenserie, die RTX 4000 vor. Der Hersteller hat sich in Sachen Schnelligkeit noch einmal selbst übertroffen, denn die RTX 4090 wird die schnellste Grafikkarte von Nvidia und löst damit ihren Vorgänger, die RTX 3090 ab. Auch die neue RTX 4080 soll aber einiges zu bieten haben, denn die Grafikkarte soll doppelt so viel Performance liefern wie die RTX 3080.

ingame.de verrät, wo die GeForce RTX 4090 und 4080 gekauft werden können.

Ob sich das bei den neuen Nvidia Grafikkarten allerdings wiederholen wird, kann noch nicht gesagt werden. Doch es lohnt sich wohl die GeForce RTX 4090 und 4080 im Auge zu behalten, wenn man auf der Suche nach neuen und äußerst leistungsfähigen Grafikkarten ist.