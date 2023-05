7 vs. Wild: Bewerbung von Jürgen geht durch die Decke – Rentner wird Wildcard-Highlight

7 vs. Wild hat einen weiteren richtig heißen Anwärter auf eine Wildcard. Rentner Jürgen begeistert nicht nur die Zuschauer, selbst Fritz ist überzeugt.

Magdeburg – Dieses Jahr geht 7 vs. Wild in die dritte Staffel und gefühlt halb Deutschland will mitmachen. Seit der Ankündigung der nächsten Ausgabe des Survival-Events häufen sich die Bewerbungen auf die Wildcards bei YouTube. Nur wenige davon werden aber zu ernsten Favoriten, Platz im Flieger nach Amerika gibt es aber nur für zwei Gewinner. Ganz weit vorne im Rennen um die Wildcards ist jetzt ein Bewerber, der sich selbst „Quotenrentner“ nennt. Jürgen, wie er eigentlich heißt, begeistert aber Fritz Meinecke und die Fans gleichermaßen.

Titel 7 vs. Wild Staffel 3 Produktion Fritz Meinecke Teilnehmer 14 Genre Survival-Challenge, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

7 vs. Wild: Jürgen bewirbt sich auf Wildcard – Marathonläufer, Atlantiküberquerer, Opa

Das ist die Bewerbung: Jürgen betreibt seit einigen Jahren schon den Kanal bushcraft.light bei YouTube. Hauptsächlich ist er dort in Sachen Buschcraft, Survival und entspannten Outdoor-Abenteuern aktiv, bis heute hat er 2.320 Abonnenten angesammelt. Der 64-jährige Berliner war 33 Jahre lang bei der Polizei tätig, ist inzwischen aber in Pension. Ein großes Abenteuer hat er trotzdem noch auf seiner Liste, nämlich eine Aussetzung in Nordamerika. Da kommt die Bewerbung für 7 vs. Wild wie gerufen.

In seinem Video zeigt Jürgen, dass er alles Nötige für das Outdoor-Überleben schon verinnerlicht hat. Bevor er überhaupt ein Wort sagt, fängt und bereitet er einen Fisch über offenem Feuer zu, später geht er als Mini-Challenge für seine Bewerbung bei etwa 4 Grad Außentemperatur mit Klamotten schwimmen.

Pensioniert, aber topfit: Dass Jürgen so fähig und abgebrüht im Umgang mit der Natur ist, kommt nicht von ungefähr. Der Rentner hat es tatsächlich mehr als nur faustdick hinter den Ohren. Im Video erklärt er einige seiner früheren Erfahrungen mit dem Leben an der frischen Luft und gibt einige seiner größten sportlichen Errungenschaften zum Besten:

Seit seiner Jugend begeistert Jürgen sich für die Natur und hat schon früh gelernt, eigene Schelter zu bauen. Heute schläft er immer noch regelmäßig an der frischen Luft.

Vor 10 Jahren hat Jürgen im Segelboot den Atlantik überquert.

Seit 6 Jahren macht Jürgen einmal im Jahr einen 100km-Marsch, er hat außerdem an diversen Marathons und Kanutouren teilgenommen.

7 vs. Wild: Selbsternannter Quotenrentner begeistert – „Fritz, BITTE nimm ihn für die Wildcard“

Begeisterung bei Fritz und Fans: Mit knapp 200.000 Aufrufen (Stand: 12. Mai) gehört das Bewerbungsvideo von Jürgen schon jetzt zu den meistgesehenen Bewerbungen auf eine Wildcard. Nicht nur macht sein Video ordentlich die Runde, auch die Reaktionen der Zuschauer fällt äußerst positiv aus. „Fritz, BITTE nimm ihn für die Wildcard“ oder „Du wärst für jedes Outdoor Format eine Bereicherung“ heißt es da schon in den Kommentaren. Einige wünschen sich sogar schon ein Team mit der 7 vs. Wild Bewerberin Affe auf Bike.

In den Tagen seit Jürgen seine Bewerbung veröffentlichte, wurde sogar Fritz Meinecke persönlich auf ihn aufmerksam. Im Livestream bei Twitch schaute er sich das Bewerbungsvideo für 7 vs. Wild an und war selbst sichtlich erstaunt. Besonders bei der Erwähnung der Atlantiküberquerung machte der Streamer buchstäblich große Augen – ein seltenes Phänomen. Mit seinem trockenen Berliner Humor konnte Jürgen sogar ein paar Lacher bei Fritz rauskitzeln.

Bis zur Entscheidung dauert es noch ein paar Wochen, aber für die Wildcards von 7 vs. Wild Staffel 3 haben sich schon jetzt so einige Favoriten angesammelt. Wir wünschen Jürgen und allen weiteren Bewerbern viel Erfolg.