7 vs. Wild: Konkurrenz aus den USA – Survival-Hit „Alone“ kommt nach Deutschland

Von: Janik Boeck

7 vs. Wild muss sich warm anziehen. Eine Survival-Serie, die in den USA ein Mega-Hit ist, kommt nach Deutschland. Und jeder kann sich bewerben.

Hamburg – Seit einigen Jahren löst die Survival-Serie 7 vs. Wild in YouTube-Deutschland einen echten Hype aus. Erfinder Fritz Meinecke hat deshalb die dritte Staffel angekündigt. Sein Format bleibt aber nicht mehr lange konkurrenzlos. Eine ähnliche Serie, die in den USA ein echter Mega-Hit ist, kommt bald nach Deutschland.

Titel 7 vs. Wild Staffel 3 Produktion Fritz Meinecke Teilnehmer 14 Genre Survival-Challenge, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

7 vs. Wild im Überlebenskampf – Survival-Hit aus den USA kommt nach Deutschland

Welche Serie kommt nach Deutschland? Die Survival-Serie, die 7 vs. Wild Konkurrenz machen soll, ist Alone (dt: Allein). Bislang gab es das Format nur in den USA und einigen anderen Ländern, in denen es jeweils mit Teilnehmern aus selbigen besetzt ist. Jetzt soll die Serie auch in Deutschland an den Start gehen.

Worum geht es in Alone? Das Konzept von Alone ist dem von 7 vs. Wild sehr ähnlich, beziehungsweise eher umgekehrt, denn die amerikanische Variante ist schon etwas älter als das Format von Fritz Meinecke. In Alone werden zehn Teilnehmer in der Wildnis ausgesetzt und müssen um ihr Überleben kämpfen. Dabei haben sie nur zehn Gegenstände zur Verfügung, die sie aus einer Liste auswählen.

7 vs. Wild bekommt Konkurrenz aus den USA © Unsplash / Instagram: 7 vs. Wild (Montage)

In Alone gibt es ähnliche Gefahren wie in 7 vs. Wild. Anders als im Format von Fritz Meinecke sind die Teilnehmer aber nicht nur eine Woche in der Wildnis, sondern müssen 100 Tage überstehen. Deshalb treten bei Alone auch nur erfahrene Outdoor-Spezialisten an. Als Belohnung winkt dem Gewinner hinterher ein dickes Preisgeld.

7 vs. Wild bekommt Konkurrenz – Survival-Serie sucht Teilnehmer

Wo kann man Alone schauen? In Deutschland ist Alone auf Amazon Prime* verfügbar. Es gibt mittlerweile mehrere Staffeln, die nicht alle auf der Plattform verfügbar sind. Wer sich also auf mehrere Wochen Binge-Watching auf dem Sofa freut, sollte die Erwartungen etwas zurückschrauben.

Wie kann man mitmachen? Für die Deutschland-Version von Alone werden aktuell noch Teilnehmer gesucht. Wer sich in Sachen Bushcraft und Survival auskennt und nicht kamerascheu ist, kann sich bei Alone bewerben. Ob die Survival-Serie aus den USA in Deutschland eine ernste Konkurrenz für 7 vs. Wild wird, muss sich aber noch zeigen. Schließlich ist das Format von Fritz Meinecke komplett kostenlos auf YouTube verfügbar.