7 vs. Wild: Petitions-Frage gegen Andreas Kieling sorgt für Hate – „Irgendwann ist auch mal gut!“

Die Abrechnung?

Die Thematik um 7 vs. Wild und Andreas Kieling geht in die nächste Runde. Jetzt gibt es eine Umfrage, ob Fans eine Petition gegen ihn unterschreiben würden.

Vancouver Island, Kanada – Um 7 vs. Wild und Andreas Kieling wird es nicht ruhiger. Auf Reddit geht momentan eine Umfrage herum, ob Fans eine Petition gegen Andreas Kieling unterschreiben würden. Das entfachte in der Kommentarsektion viel Wirbel. Doch was sagen die Fans und warum finden sie eine mögliche Petition unangebracht?

Titel 7 vs. Wild Produktion Fritz Meinecke Genre Survival-Challenge, Bushcraft, Wildnis Format YouTube-Webserie

7 vs. Wild: Umfrage über Andreas Kieling – Soll er ausgeschlossen werden?

Warum sollte es eine Petition gegen Andreas Kieling geben? Fans waren nach dem Vorfall zwischen Affe auf Bike und Andreas Kieling schockiert. Kieling soll ihr gegenüber sexuell übergriffig geworden sein. Fritz Meinecke äußerte sich bereits zu diesem Thema und bestätigte den Vorfall: 7 vs. Wild-Vorfall zwischen Affe und Kieling – Fritz mit hartem Statement. Auch die anderen Teilnehmer, wie Trymacs und Papaplatte unterstützten in ihren Livestreams Meineckes Aussagen. Sie selbst waren schockiert und fanden die Aktion vor Ort unangemessen.

Viele haben sich ganz klar mit Ann-Kathrin Bendixen solidarisiert. Wiederum gibt es auch eine Minderheit, die Andreas Kieling unterstützen und ihm Glauben schenken. Solange der Vorfall nicht geklärt wurde, gilt bis dahin die Unschuldsvermutung.

Um diese Umfrage geht es: Es wird gefragt, ob Andreas Kieling bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgeschlossen werden soll. Andreas Kieling ist ein deutscher Dokumentarfilmer mit dem Schwerpunkt auf Natur- und Abenteuerthemen. Bekanntheit erlangt er vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem Sender ARD. Wenn er in der Zukunft von den öffentlich-rechtlichen ausgegrenzt werden sollte, wäre dies eine einschneidende Wendung für seine Laufbahn.

7 vs Wild: Petition gegen Andreas Kieling – Umfrage sorgt für Wut

So reagieren Fans auf die Umfrage: Viele Fans der Show haben sich unter dem Reddit-Post geäußert. Es kristallisiert sich ganz schnell heraus, dass der angebliche Vorfall seitens Andreas Kieling keineswegs gut zu reden ist, aber man dennoch ihn nicht boykottieren sollte. Er habe schon genügend Konsequenzen davon getragen. Andere finden grundlegend solche Petitionen nicht für sinnvoll. Hier ein paar Meinungen:

„Nein, aber das Mitleid hält sich in Grenzen, wenn es so kommen sollte. Handlungen haben Konsequenzen. Man hat kein Recht darauf, berühmt und erfolgreich zu sein und von Armut ist er ja wohl auch nicht bedroht.“ – @Gstrtbdtng

„Nein, würde ich nicht unterschreiben. Irgendwann ist dann auch mal gut!“ – @chabooms

„Solche Petitionen ändern in der Regel eh nichts, die Verantwortlichen müssen aus eigenem Antrieb Konsequenzen ziehen oder halt nicht.“ – @benivt

„Ich halte garnichts von solchen CancleCulture Aktionen. Er hat sich widerwärtig verhalten, keine Frage, aber er hat auf der anderen Seite auch keinen umgebracht. Man muss ihm jetzt nicht sein ganzes Leben zerstören.“ – @StargateSGx1

„Kielings Verhalten ist widerlich (…) es ärgert mich auch, dass er damit davon kommt. Ich bin aber dennoch dagegen, da jetzt irgendwie weiter etwas gegen Kieling zu unternehmen. Erstmal hatte es durchaus Konsequenzen. Er konnte an 7 vs. Wild nicht teilnehmen, auch wenn ihn das vielleicht wenig trifft, und über eine Mio. Leute hat das zur Kenntnis genommen (…) Aber öffentlich bekannte Vorwürfe gibt es nun mal keine weiteren. Der wichtigste Punkt für mich aber: Affe als die am stärksten Betroffene will das abschließen. Man merkt ihr an, dass sie froh ist, dass das Thema jetzt erledigt ist. (…) Würde aus einer solchen Petition irgendetwas, wäre das wieder in den Medien, sie würde wieder Kommentare erhalten usw.“ – @dthdthdthdthdthdth

Es bleibt abzuwarten, wie sich die ganze Thematik rund um Andreas Kieling bei 7 vs. Wild entwickeln wird. Kieling wehrt sich zu den ganzen Anschuldigungen: Nach „7 vs. Wild“-Rauswurf: Jetzt spricht Andreas Kieling.

