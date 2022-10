God of War Ragnarök: Jötnar Edition in Minuten ausverkauft – Preis hält Fans nicht ab

Von: Joost Rademacher

Teilen

God of War Ragnarök: Jötnar Edition in Minuten ausverkauft – Preis hält Fans nicht ab © Sony Interactive Entertainment

Endlich konnte man die streng limitierte Jötnar Edition von God of War Ragnarök vorbestellen. Trotz irre hohem Preis war sie in wenigen Minuten vergriffen.

Hamburg – Die PlayStation-Welt fiebert in diesem Jahr noch einem besonders großen Release entgegen: God of War Ragnarök. Im November steht die Veröffentlichung des Action-Adventures für PS4 und PS5 ins Haus und viele Fans haben bereits vorbestellt. Richtig gefragt ist da die Jötnar Edition. Heute, am 19.10., war die limitierte Sammleredition von God of War Ragnarök erstmals in Deutschland zur Vorbestellung verfügbar – und trotz ihres gigantischen Verkaufspreises war sie in Minutenschnelle ausverkauft.

Bei ingame.de erfahren Sie mehr zum Vorverkauf der Jötnar Edition von God of War Ragnarök.

Mehr zum Thema God of War Ragnarök Jötnar Edition: Sündhaft teure Version ist in Minuten ausverkauft

Lange war die Jötnar Edition von God of War Ragnarök gar nicht in Deutschland zur Vorbestellung verfügbar. Es gab vereinzelte Verkäufe, hierzulande gingen die Fans bislang aber leer aus. Am 18. Oktober 2022 setzte PlayStationDE bei Twitter aber endlich die Nachricht ab, dass am Mittwoch, dem 19. Oktober, um 10:00 Uhr ein Vorverkauf in Deutschland starten würde.