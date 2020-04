Hat Activision den Call of Duty Warzone Duo Modus geleaked?

Duos?

Call of Duty Warzone und Modern Warfare sind in Season 3 gestartet. Das Battle Royale hat den Quad-Modus von Activision erhalten. Jetzt gibt es Leaks zu Duos

Call of Duty Warzone ist aktuell bei vielen Streamern sehr beliebt und wird auf Twitch und Mixer von vielen bekannten Spielern wie Ninja oder MontanaBlack gestreamt. Die Battle Royale Auskopplung von Call of Duty Modern Warfare von Activision aus Kalifornien hat in den ersten beiden Wochen mehr als 30 Millionen Spieler begeistert. Mit der Season 3 hat der Entwickler Infinity Ward nun Quads in Call of Duty Warzone gebracht, was vier Spielern die Möglichkeit gibt in einem Team miteinander zu spielen. Scheinbar hat Activision nun selber auf ihrer Seite den Duo Modus in Season 3 geleaked.

Auf ingame.de* kann man nachlesen welche Informationen von Activision auf den Duo Modus in Call of Duty Warzone hinweisen.

