Apple AirPods Pro 2022 kaufen: Jetzt hier die neue 2. Generation vorbestellen

Apple spendiert seinen Apple Airpods Pro eine Neuauflage. Hier kann man die neuen AirPods Pro (2. Generation) jetzt vorbestellen und ab dem 23.09. auch kaufen.

Hamburg – Apple hat bei ihrer letzten Präsentation eine Menge neuer Produkte vorgestellt. Neben den vier Modellen der neuen iPhone-14-Reihe und der Apple Watch Series 8, gab es auch neue AirPods Pro zu sehen. Die neuste Generation der In-Ear-Kopfhörer von Apple ist jetzt vorbestellbar und wird ab Ende September auch regulär erhältlich sein. Doch wo kann man die Apple AirPods Pro der 2. Generation kaufen? Hier gibt es die Übersicht zu Preis, Leistung und den gängigsten Händlern.

Apple AirPods Pro (2. Generation) kaufen: Preis und Vorbestellung

Wie teuer sind die Apple AirPods Pro (2. Generation)? Der Preis: Die neuen Apple AirPods Pro aus dem Jahr 2022 kosten 299 Euro.

Hier kann man die AirPods Pro (2. Generation) aktuell vorbestellen/kaufen: Die AirPods Pro 2022 sind seit dem 9. September vorbestellbar – und zwar direkt auf der Apple-Website, aber auch bei einigen anderen Anbietern. Ab dem 23. September, wenn die Kopfhörer offiziell ihren Verkaufsstart feiern, werden aber sicherlich auch noch weitere Händler nachziehen.

Hier die wichtigsten Links zum Kauf der brandneuen Apple AirPods Pro:

Apple AirPods Pro 2022 kaufen: Lohnt sich die neue 2. Kopfhörer-Generation?

Was können die neuen Apple AirPods Pro (2. Generation)? Das Highlight der neuen AirPods Pro aus dem Jahr 2022 ist das Ladecase der Kopfhörer. Hier ist ein Lautsprecher integriert, der sich in das „FindMy“-Netzwerk von Apple integriert und einen Ton abspielt, falls ihr die AirPods sucht. Außerdem trumpfen die neuen Kopfhörer mit verbesserter Geräuschunterdrückung auf, wodurch der Lärm doppelt so gut unterdrückt werden soll.

H2 Apple Chip, exzellente Klangqualität mit Adaptivem EQ

H2 Apple Chip, exzellente Klangqualität mit Adaptivem EQ Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking

Aktive Geräuschunterdrückung

Silikon-Tips in vier Größen für eine individuellere Passform und Versiegelung

MageSafe Ladecase mit Genauer Suche, integriertem Lautsprecher und Tragebandschlaufe

Schutz vor Wasser und Schweiß

Automatisches Einschalten und Verbinden

Einfaches Setup für alle Apple Geräte

Das Case kann kabellos mit einem MagSafe, Apple Watch oder Qi zertifizierten Ladegerät oder über den Lightning Anschluss aufgeladen werden

