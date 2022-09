AirPods Pro 2 kaufen: Jetzt zuschlagen bei den neuen Apple-Kopfhörern

Von: Noah Struthoff

Apple spendiert seinen Apple Airpods Pro eine Neuauflage. Hier kann man die neuen AirPods Pro 2 kaufen.

Update vom 09.09.2022, 14:10 Uhr: Jetzt müsst ihr schnell sein. Ihr könnt die neuen Kopfhörer von Apple jetzt vorbestellen. Folgt den Links im Artikel zum Shop. Hier sind die Links zu den Shops:

Hamburg – Apple hat bei ihrer letzten Präsentation eine Menge neuer Produkte vorgestellt. Neben dem iPhone 14 und der Apple Watch Series 8, gab es auch neue AirPods Pro 2. Die neuste Generation an Apple-Kopfhörern ist ab dem 9. September vorbestellbar und ab dem 23. September erhältlich. Doch wo kann man die AirPods Pro 2 kaufen? Hier gibt es die Übersicht zu Preis, Leistung und den passenden Händlern.

AirPods Pro 2 kaufen: Preis und Vorbestellung bei allen Händlern

Hier kann man die AirPods Pro 2 kaufen: Die AirPods Pro 2 sind ab dem 9. September um 14 Uhr vorbestellbar. Sie können direkt auf der Apple-Website gekauft werden. Spätestens ab dem 23. September, wenn die Kopfhörer offiziell ihren Verkaufsstart feiern, werden auch andere Händler nachziehen.

Die AirPods Pro 2 kosten 299 Euro. Hier die wichtigsten Links zum Kauf:

AirPods Pro 2 kaufen: Lohnt sich die neue Kopfhörer-Generation?

Was können die neuen AirPods Pro 2? Das Highlight der neuen AirPods Pro 2 ist das Ladecase der Kopfhörer. Hier ist ein Lautsprecher integriert, der sich in das FindMy-Netzwerk von Apple integriert und einen Ton abspielt, falls ihr die AirPods sucht. Außerdem trumpfen die neuen Kopfhörer mit verbesserter Geräuschunterdrückung auf, wodurch der Lärm doppelt so gut unterdrückt werden soll.

Apple hat nicht nur die neuen AirPods Pro 2 angekündigt, sondern auch weitere Produkte.