Akte und Hauptquests in Diablo 4 – Wie viele gibt es davon?

Von: Noah Struthoff

Diablo 4: Erster Spieler erreicht Level 100 in Hardcore © Blizzard Entertainment

Wann ist Diablo 4 durchgespielt? Hier gibt es alle Infos zu den Akten, den Hauptquests und der Spieldauer im Überblick.

Hamburg – Diablo 4 ist in mehrere Akte unterteilt, in denen man die Story des Spiels erleben kann. Dazu kommt noch ein Prolog am Anfang und ein Epilog am Ende. Jeder Akt ist voll von Hauptquests, die man spielen muss, um die Story abzuschließen. Doch wie lange dauert die Kampagne von Diablo 4 und welche Hauptquests müssen gelöst werden?

ingame.de gibt Ihnen hier alle Details zu den Akten in Diablo 4 und verrät alles zur Spielzeit.

Die Akte in Diablo 4 sind teilweise ohne genaue Reihenfolge spielbar und lassen sich gut vermischen. Wer besonders schnell sein möchte, sollte nur auf Weltstufe 1 spielen, damit die Gegner nicht zu schwer sind. Dann sollte die Kampagne bereits in wenigen Stunden durchgespielt sein.