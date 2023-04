Alle Waffen sind da – bester Zeitpunkt für den Anfang in XDefiant

Von: Janik Boeck

ACR 6,8 in XDefiant Loadout – Waffe mit Aufsätzen © Ubisoft

Es wurden alle Waffen freigeschaltet. Wer es noch nicht getan hat, sollte jetzt den Einstieg in XDefiant wagen.

Hamburg – In neue Spiele einzusteigen kann immer etwas Überwindung kosten. Vor allem in Multiplayer-Titeln muss man viele Dinge auf einmal lernen, die andere Spieler*innen schon in- und auswendig kennen: Waffen, Aufsätze, Maps, Fähigkeiten, Rotationen zum Objective. In XDefiant wurden kürzlich alle Waffen und Aufsätze freigeschaltet.

ingame.de erklärt, warum das der beste Zeitpunkt für den Einstieg in XDefiant ist.

Wer gleich zu Beginn einen XDefiant Beta Code bekommen hat, durfte sich noch mit dem Freischalten aller Waffen und Aufsätze abmühen. Ärgerlich war nur, dass die Waffen in XDefiant durch einen Bug nicht levelten.