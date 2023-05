Alles Wichtige zum Release vom neuen Zelda am Freitag

Von: Noah Struthoff

Tears of the Kingdom: Wertungsspiegel © Nintendo (Montage)

Am Freitag startet mit Tears of the Kingdom der neuste Teil der Zelda-Reihe. Alle wichtigen Infos zu Release-Uhrzeit, dem Preload und Start des Spiels.

Hamburg – Tears of the Kingdom wird von tausenden Zelda-Fans weltweit heiß erwartet. Das Spiel erscheint endlich am 12. Mai für die Nintendo Switch und sorgte schon vor dem Spiel für Diskussionen. Bereits vor dem Spiel gibt es einige offene Fragen, die beantwortet werden müssen.

ingame.de alle Details zum Thema Release-Uhrzeit, dem Preload und alle wichtigen Infos zum Start

Tears of the Kingdom wird von Fans heiß erwartet. Zelda ist eine der beliebtesten Spiele-Reihen auf der Switch und gilt bei Jung und Alt als ein absolutes Must-Have. Am 12. Mai hat das Warten endlich ein Ende.