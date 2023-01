Pokémon GO: Community Day Classic mit Larvitar – Lohnenswertes Event am Samstag

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Community Day Classic mit Lavitar – So könnt ihr am meisten rausholen © Niantic

In Pokémon GO startet der Community Day Classic mit Larvitar an diesem Wochenende. In unserem Artikel gibt es Infos und Tipps, um alle Boni mitzunehmen.

San Francisco – Der erste Community Day Classic im Jahr 2023 steht endlich an. Entwickler Niantic bringt für dieses Event das Pokémon Larviatar zurück, das sein Debut in der zweiten Pokémon-Generation hatte. Passend zum Community Day Classic gibt es traditionell in Pokémon GO wieder viele verschiedene Boni und exklusive Attacken. Auch eine kostenpflichtige Spezialforschung wird über ein Ticket im Shop angeboten.

ingame.de verrät alle wichtigen Informationen zum Event, damit ambitionierte Spieler am meisten davon profitieren können.

Der Community Day Classic orientiert sich an bestimmten Pokémon, die bereits einmal im Rampenlicht eines eigenen Community Days standen, um auch neuen Trainern die Möglichkeit zu bieten, entsprechende Pokémon zu fangen. Der Namenszusatz „Classic“ deutet dabei auch eine Rückbesinnung auf frühere Community Days an, so gibt es beispielsweise nicht so viele Boni wie an einem „normalen“ Community Day.