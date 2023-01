Amazon-Sale: Samsung Handys bis zu 30 Prozent günstiger – Auch Top-Modell S22

Von: Sven Galitzki

Teilen

Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, sollte jetzt bei Amazon vorbeischauen. Dort sind derzeit viele Samsung Handys reduziert – auch Top-Modelle.

Hamburg – Sie brauchen ein neues Smartphone ohne Vertrag, wollen dabei aber nach Möglichkeit Geld sparen? Dann heißt es jetzt: Augen auf bei Amazon! Dort ist vor Kurzem unter dem Motto „7 Tage Samsung“ ein neuer Sale gestartet. Im Zuge dieser Rabatt-Aktion sind beim Versandriesen derzeit zahlreiche Smartphones der Marke Samsung reduziert zu haben. Mit dabei sind auch aktuelle Top-Modelle und Best-Seller wie die Samsung Galaxy S22-Familie oder die Z-Flip-Reihe. Es winken Rabatte von teils mehr als 30 %. Ein Blick könnte sich also durchaus lohnen.

Sparen bei Amazon: Samsung Smartphones im Sale – Mit S22 und Z Flip

Wie der Name der Aktion bereits verrät (7 Tage Samsung) sind nur Samsung-Handys Teil der Aktion. Dafür stehen aber viele Modelle reduziert zur Auswahl – selbst das aktuelle Flaggschiff der Samsung-Galaxy-Reihe oder die beliebten Z-Flip-Geräte. Wer allerdings Smartphones anderer Hersteller bevorzugt, wird hier nicht fündig.

Hier einige Highlights der Samsung-Aktion: Nachfolgend haben wir die größten Highlights aus dem „7 Tage Samsung“-Sale bei Amazon für Sie herausgesucht:

Kann man nochmal zusätzlich sparen? Leider nein. Bei dieser Aktion lassen sich weder Coupons aktivieren, noch gibt es Codes, mit denen man noch einen Extra-Rabatt herausschlagen kann.

Amazon-Sale: Samsung Handys bis zu 30 Prozent günstiger – Auch Top-Modell S22 © Samsung (Monatge)

Wie lange läuft die Aktion? Der Sale hat erst vor Kurzem begonnen, dürfte also entsprechend noch bis nächste Woche (vermutlich bis zum 27.01.) laufen. Was man allerdings beachten sollte: Die Mengen sind begrenzt, die Kontingente einiger Modelle neigen sich bereits jetzt schon dem Ende entgegen. Wer also von den Rabatten profitieren will, sollte sich möglichst zeitnah auf Amazon umschauen.

Nichts für Sie dabeigewesen? Sollten Sie bei den oben aufgeführten Highlights nicht fündig geworden sein, dann können Sie hier gerne einen Blick auf die Samsung-Aktionen anderer Händler werfen. Denn auch bei MediaMarkt* und bei Saturn* gibt es unter dem Motto „Samsung Galaxy Week“ zahlreiche Samsung-Geräte wie Smartphones, Smart Watches oder Tablets gerade um einiges günstiger.

*Affiliate Link