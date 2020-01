Amazon leakt angeblich "Assassin's Creed Ragnarok" - was ist dran an den Gerüchten?

Gerüchteküche

+ © Ubisoft Mit "Assassin's Creed Odyssey" ging es nach Griechenland, aber wohin führt der nächste Teil der Reihe? © Ubisoft

Seit Monaten wird über den Nachfolger von "Assassin's Creed Odyssey" spekuliert. Jetzt sind angeblich Bilder aufgetaucht, die die Sonderedition bei Amazon zeigen sollen.

Nach Ägypten und Griechenland könnte Skandinavien folgen. Gemeint ist nicht der nächste Sommerurlaub, sondern der Schauplatz des nächsten "Assassin's Creed"-Spiels. Spekuliert wird schon lange darüber, dass die Wikinger im neuen Teil der Meuchelmörderreihe im Fokus stehen sollen.

"Assassin's Creed Ragnarok": Screenshot zeigt angebliche Sonderedition

Aktuell machen Bilder die Runde, die die Gerüchte rund um "Assassin's Creed Ragnarok" weiter anheizen. In dem Forum Resetera sorgt momentan ein Screenshot für Aufregung, der einen Produkteintrag für eine Sonderedition namens Valhalla auf Amazon Deutschland zeigen soll.

Zu finden ist der Eintrag nicht mehr auf der Amazon-Seite. Entweder wurde der Eintrag schnell wieder gelöscht oder der Screenshot ist eine Fälschung. Es ist also nicht wirklich klar, ob das nächste "Assassin's Creed" die Spieler in die Wikingerzeit entführt.

Erste Hinweise auf "Assassin's Creed Ragnarok" schon in "The Divison 2" aufgetaucht

Wahrscheinlich ist aber, dass Ubisoft in diesem Jahr einen neuen Teil der Spielereihe herausbringen wird. Das aktuelle "Assassin's Creed Odyssey" kam bereits 2018 auf den Markt und erhielt zahlreiche DLC in den vergangenen Monaten.

Die Spekulationen zu "Assassin's Creed Ragnarok" tauchten nach dem Erscheinen von "The Division 2" auf, das ebenfalls von Ubisoft entwickelt wurde. Spieler entdeckten in dem Shooter ein Easter Egg. Dabei handelte es sich um ein Poster, das einen Wikinger in Assassinen-Montur zeigte.

Weitere Details zu "Assassin's Creed Ragnarok" geleakt?

Zudem tauchten immer wieder Leaks zur Wikiniger-Thematik auf. Im Dezember 2019 ging das Gerücht auf Reddit um, dass "Assassin's Creed Ragnarok" im 8. Jahrhundert v. Chr. spielen solle. Der Protagonist des Titels heiße Jora, Spieler könnten aber zwischen einem weiblichen und männlichen Charakter wählen. Außerdem sei geplant, das "Brotherhood"-System zurückzuholen, sodass Gamer wieder mehrere NPCs rekrutieren können.

Auch Boote würden weiterhin eine Rolle spielen, allerdings seien weniger Seekämpfe geplant als noch in "Odyssey", wie der Leaker erklärte. Fans der skandinavischen Mythologie werden zudem erfreut sein zu hören, dass Gestalten wie Odin und Loki sowie dem mystischen Ort Asgard eine größere Rolle zugedacht wird.

Der Leaker behauptete im Dezember außerdem, dass Ubisoft "Assassin's Creed Ragnarok" offiziell im Februar 2020 während eines Playstation-Events vorstellen würde. Ubisoft selbst hat sich bislang nicht zu den Gerüchten geäußert.

