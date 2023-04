Amouranths größte Konkurrentin nach Perma-Ban zurück – verspricht Twitch brav zu sein

Trotz ihres eigentlichen Perma-Bans ist die Streamerin Indiefoxx zurück auf Twitch. Amouranths Konkurrentin verspricht sich auf der Plattform in Zukunft zu bessern.

Los Angeles – Die Streamerin Indiefoxx wurde unter anderem durch ihre Hot-Tub-Streams auf Twitch bekannt. Für ihre Freizügigkeit auf der Plattform geriet sie immer wieder in Kritik, bis ihr dann ein Fauxpas passierte und Twitch Janelle Dagres einen Perma-Ban bescherte. Obwohl der Begriff „Permanban“ vermuten lässt, dass die Streamerin auf Lebzeiten von der Website gesperrt wurde, meldete sie sich jetzt sehr emotional zurück.

Vollständiger Name Jenelle Dagres Bekannt als Indiefoxx Alter 27 Follower auf Twitch 25.860 (Stand April 2023) Follower auf Twitter 513.500 (Stand: April 2023)

Umstrittene Streamerin kassierte Perma-Ban wegen Nacktheit – Darf jetzt wieder streamen

Perma-Ban aufgehoben: Die Streamerin Indiefoxx zeigte sich auf Twitch recht freizügig und war dafür bekannt, sich die Namen ihrer Subscriber auf ihren Körper zu schreiben. Während ihrer Livestreams kam es dann allerdings zum ungeplanten Zwischenfall, der mehr nackte Haut der Streamerin entblößte als Twitch lieb war. Wegen des Garderobenunfalls wurde Indiefoxx permanent von der Plattform verbannt.

Wegen dieser drastischen Entscheidung kritisierte die Streamerin immer wieder Twitch. Denn ihre Konkurrentinnen wie Amouranth und Co, die sehr ähnliche Inhalte auf der Plattform veröffentlichen, würden nicht derart hart bestraft werden. In einem Statement sagte Indiefoxx: „Sie (Amouranth) und alle anderen machen mehr sexuelle Sachen denn je. Der einzige Unterschied ist, dass es jetzt normalisiert ist. Meine Freunde schicken mir jeden Tag Clips, in denen sie bannwürdige Sachen macht, aber niemand kümmert sich darum, weil sie wissen, dass sie niemals gesperrt wird“.

Wer ist Indiefoxx? Indiefoxx ist bereits seit 2017 auf Twitch, erreichte allerdings erst 2021 durch ihre viel umstrittenen Hot-Tub-Streams Bekanntschaft. Die Streamerin brach daraufhin immer wieder die Twitch-Guidlines. So wurde Indiefoxx bereits sechsmal von der Plattform gebannt, bis es dann Ende 2021 zum endgültigen Perma-Ban kam. Jetzt zeigte die Website allerdings Erbarmen und die Streamerin ist zurück auf Twitch.

Für Indiefoxx war 2021 dann aber Schluss mit Twitch. Ein Jahr, neun Monate und sechs Tage später scheint es sich die Streamer Plattform allerdings anders überlegt zu haben und gibt den Account von Indiefoxx überraschender Weise wieder frei. Die Streamerin kann ihr Glück gar nicht fassen und twitterte direkt von ihrer Entbannung.

Umstrittene Streamerin darf trotz Perma-Ban wieder streamen – verspricht Twitch brav zu bleiben

Indiefoxx gelobt Besserung: Von der Nachricht der Auflösung ihres Perma-Bans scheint die Streamerin überwältigt. Denn nach all der Zeit hat wohl niemand mehr damit gerechnet, dass Twitch Indiefoxx eine zweite Chance erteilt. Auf Twitter schreibt sie: „Ich weine gerade, Twitch hat mich entbannt. Danke Twitch, ich verspreche ich werde es nicht vermasseln. Ich bin wirklich am Zittern. Ich bin so dankbar“. Hier haben wir den Post von Indiefoxx eingebunden.

Die Kollegen und Community der Streamerin sind von der Nachricht genau so begeistert wie Indiefoxx. Auf Twitter häufen sich unter ihrem Post die Kommentare, in denen ihr für die Entbannung gratuliert wird. Viele freuen sich bereits auf die kommenden Streams, dieses Mal sollte Indiefoxx aber wohl besser jegliche Kleiderpannen vermeiden.