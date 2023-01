Amouranth wirft Auge auf deutsche Streamer – einer fällt aber hart durch

Von: Joost Rademacher

Amouranth wirft Auge auf deutsche Streamer – einer fällt aber hart durch © Instagram: @kaitgonewild/Canva

Amouranth hat „Smash or Pass“ mit Vorschlägen aus ihrer Community gespielt. Dabei fielen ihr erstaunlich viele deutsche Streamer ins Visier.

Houston, Texas – Den freigebigeren Freuden des Lebens ist Amouranth nicht gerade fremd. Nach kuriosen Aktionen wie Pferdekopf-ASMR-Streams oder den berüchtigten Hot-Tub-Livestreams sind ihre gelegentlichen Runden „Smash or Pass“ auf Twitch schon eher gemächliche Unterhaltung. Für deutsche Fans von Amouranth wird das Trend-Spiel aber regelmäßig zu einer ganz anderen Überraschung, wenn deutsche Twitch-Stars, wie MontanaBlack und Unge, unter die Lupe der Streamerin fallen.

Die Regeln von „Smash or Pass“ sind einfach: Kaitlyn Siragusa, aka. Amouranth, bekommt über den Discord ihrer Community Bilder von anderen Personen zugeschickt und ihre Aufgabe ist es, sie nach ihrem Ersteindruck in „Smash“ oder „Pass“ einzuteilen. Wer noch nicht genau weiß, was „Smash“ zu bedeuten hat, kann das Jugendwort des Jahres 2022 hier nochmal genauer lernen.